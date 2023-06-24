俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢

▲俄羅斯聲稱瓦格納集團首領普里格津（右）打算展開武裝叛亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯24日指控傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）試圖策劃武裝叛亂，同時對瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）展開刑事調查。對此，美方表示白宮正密切監控情勢，而莫斯科也已加強安全措施，避免意外發生。

綜合CNN與法新社報導，美國高級官員指出，美方注意到俄羅斯的侵烏行動在今年1月開始停滯，顯示俄羅斯與瓦格納集團之間產生了矛盾，而白宮估計這樣的緊張局勢將在未來數個月再次升級。

為了避免俄軍與瓦格納之間的內部權力鬥爭影響戰況，美國情報當局從那時開始就一直在密切監視雙方情勢。白宮發言人也證實，美方在普里格津呼籲對莫斯科高層發動「武裝叛變」後，也正在監控俄國情勢。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）表示，「我們正在監控情勢，並將針對事態發展與盟友及夥伴進行磋商。」報導稱，美國總統拜登也已聽取相關簡報。

▲瓦格納聲稱其士兵進入羅斯托夫州後，當地駐軍立即提高戒備，街道上甚至有坦克在行駛。（圖／路透）

俄羅斯官媒塔斯社也指出，在普里格津發表爆炸性言論後，莫斯科已在23日加強安全措施。如今，俄羅斯執法機構已對所有重要設施、國家當局和交通基礎設施實施加強保護，而特別迅速應變分隊（SOBR）和特別用途機動單位（OMON）都已進入警戒狀態。

此前，普里格津聲稱瓦格納的士兵如今已進入俄羅斯邊境城市羅斯托夫州（Rostov），而俄羅斯在當地的駐軍也立即提高軍事戒備，在街頭部署大量軍警與戰車，外媒甚至捕捉到街道上有坦克在行駛的畫面，氣氛緊張。