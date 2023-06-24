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普里格津從大廚翻身心腹！他「討公道」斷普丁情誼　俄烏戰成導火線

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納首腦普里格津。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）先前曾指控，俄國正規軍砲轟集團在烏克蘭境內的森林營地，導致大量人數傷亡，因此他為「聲討正義」，從今（24）日發起叛變，不僅占領俄國南部軍區總部，同時還向莫斯科派遣軍隊。其實，普里格津和俄國總統普丁擁有數十年情誼，他曾是深獲普丁信任的大廚。

根據《BBC》、《The Intercept》等外媒報導，如今普里格津和普丁之間的信賴關係宣告破裂，俄國面臨嚴重的國安問題，普里格津所創辦的傭兵組織「瓦格納集團」雖然在俄羅斯並非合法註冊實體，其實卻是克里姆林宮在軍事上的得力助手，從最近的俄烏戰爭、一直到2014年併吞克里米亞半島的軍事行動皆參與其中，是普丁數十年來最親密的盟友之一。

▲▼瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日上午現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津24日上午現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市俄軍南部軍區總部。（圖／路透）

普里格津出生於1961年6月1日，他來自普丁的家鄉聖彼得堡，父親是採礦工程師、母親是護理師，然而雙親卻在他9歲時便接連去世，之後他成為了一名前途似錦的滑雪運動員，但之後卻因為受傷而退出這項運動，輾轉擔任某間兒童體育學校的教練。

普里格津1979年因竊盜等罪被判緩刑，1981年又因犯下武裝搶劫、詐欺、涉及未成年人參與犯罪活動等4項罪名，被判處在流放地（penal colony）服刑13年，1988年獲得俄羅斯最高法院減刑至10年，被指出已經開始矯正行為，直到蘇聯解體前後於1990年獲釋。

普里格津獲釋後開始攻讀藥學學位，但最終卻沒有完成，期間他結婚並和配偶生下3名子女，從1990年代起經營食品商店，1993年前往美國旅遊時獲得靈感，因此在回到俄羅斯後開設由100多間連鎖熱狗攤組成的食品網絡，為他賺取「第一桶金」（100萬美元），接下來幾年內，他開設食品製造廠、酒吧、高檔餐廳，並將高檔餐廳打造為聖彼得堡最為時尚的地方。

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦格納集團首腦普里格津過去曾是滑雪運動員和教練。（圖／達志影像／美聯社）

此時便是普里格津和普丁「結下孽緣」的開始！之後，普里格津將他的事業體整頓為「康科德餐飲」（Concord Catering），為由餐館、快餐公司、商業地產建築公司所組成的事業網絡，並從2000年起開始為俄羅斯政治領導人提供餐飲服務，當時普丁才剛就任總統。

普里格津深獲普丁信任，甚至還因此得到了「普丁大廚」的綽號，其創立的康科德餐飲從俄國政府標到利潤豐厚的合約，不僅能為學校和軍隊提供食品，甚至還能服務普丁的就職典禮，以及2003年普丁的生日派對，並在俄國境內舉辦的國宴等重要外交場合擔任重要角色，服務的座上賓包括美國前總統小布希、柯林頓、英國時任首相布萊爾、時任威爾斯王儲（現英國國王）查爾斯三世。

▲▼瓦格納集團首腦普里格津在烏克蘭巴赫穆特和傭兵交談，該圖取自5月25日發佈的影片。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津在烏克蘭巴赫穆特和傭兵交談，該圖取自5月25日發佈的影片。（圖／路透）

普里格津數十年來靠這些交流贏得普丁青睞，過去也曾資助網軍組織「俄羅斯網路水軍」（Internet Research Agency），2018年和俄國12名俄國人士一同被美國司法部以干預選舉和政治議程的罪名起訴，此前他曾否認參與，不過直到去年11月才發文坦承，並表示未來會持續干涉西方選舉，其行動比外科手術還更加精確。

據悉，普里格津今年5月曾在Telegram上發佈影片，不僅抱怨俄方給傭兵組織的彈藥不足，更批評俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄烏戰場上的無能，他還透露通往各部門、辦公室的熱線都被切斷，讓他無法索討到彈藥。

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