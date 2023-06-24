快訊／澤倫斯基最新聲明：俄國利用宣傳掩蓋愚蠢　現在無法再掩蓋

▲澤倫斯基在推特發表最新聲明。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯國防部正式決裂，一舉攻下俄軍2個重要的軍事基地作為談判籌碼。對此烏克蘭總統澤倫斯基在推特上發表最新聲明表示，「長期以來，俄羅斯利用宣傳來掩蓋其弱點和政府的愚蠢。而現在的混亂程度是任何謊言都無法掩蓋的。」

澤倫斯基推特發文表示，每個選擇邪惡之路的人都會毀滅自己，某人派出部隊去摧毀另一個國家的生命，卻無法阻止他們的部隊所發生的逃離和背叛。

澤倫斯基說，某人蔑視人民，將數十萬人投入戰爭，以便最終將自己封鎖在莫斯科地區，免於受到自己的武裝部隊侵害，長期以來，俄羅斯利用宣傳來掩蓋其軟弱和政府的愚蠢，但是現在的混亂局面是任何謊言都無法掩蓋的。

澤倫斯基強調，這一切都因某人造成，1917年以來的恐懼，一次又一次重演，但他什麼也做不了。

澤倫斯基說，俄羅斯的弱點是顯而易見的，全面疲軟，俄羅斯在「我們的領地上」駐紮的軍隊和僱傭軍時間越來越長，給他自身帶來的混亂、痛苦和問題就越多，這也是顯而易見的，烏克蘭有能力保護歐洲，免受俄羅斯邪惡和混亂蔓延所造成的影響。