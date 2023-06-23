CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則

▲「海洋之門探險」CEO拉什（左）生前經常達成自家潛水器視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國海岸警衛隊22日宣布尋獲觀光潛水器「泰坦號」殘骸，推斷潛艇在深海發生內爆，艙內5人被認定死亡。這幾名在探險路上罹難的勇者包含了潛艇運營商「海洋之門探險」（OcenGate Expedition）的執行長拉什（Stockton Rush），而他生前乘坐「泰坦號」下海試航的畫面也被公開。

福斯新聞曾在2018年取得拉什在大西洋島國巴哈馬（Bahamas）試航時，被水下攝影師肖特（Becky Kagan Schott）拍到他探頭透過「泰坦號」唯一的一個舷窗（porthole）觀察潛艇外部狀況，以及他在「泰坦號」內部測試電腦系統的畫面。如今福斯新聞將這幾張照片公開，令人不勝唏噓。

Haunting photos show late OceanGate CEO Stockton Rush test diving his Titan sub https://t.co/dyqjnh0jrO — Fox News (@FoxNews) June 23, 2023

「海洋之門探險」指出，「泰坦號」是一個設計以潛入海底4000公尺的「實驗性」潛水器；它可以滿足多種用途，其中包含科學研究、媒體製作，以及田野調查，而拉什親自參與了「泰坦號」的製作過程。拉什過去也曾在採訪中指出，「我打破了一些規則來做到這一點，但我的邏輯和工程都很好。」

“I’ve broken some rules to make this, but I did with logic and good engineering” — Dr. Stockton Rush. #OceanGate CEO



A video has surfaced of the late CEO who perished at the bottom of the Ocean, admitting to breaking some physics rules in the process of making the submersible. pic.twitter.com/WXTag380Kt — Y! Online (@YNaija) June 23, 2023

據「海洋之門探險」官網介紹，拉什過去曾有過航空經驗。1981年，年僅19歲的拉什成功成為「世上最年輕噴氣運輸機飛行員」，同時擔任F-15戰機的飛行測試工程師，並在之後從事聲納與無線技術的海上應用。

拉什在1984年獲得普林斯頓大學航空航天工程學士學位後，在1989年親手建造了一架Glasair III實驗飛機，並開始愛上深海潛水。在建造「泰坦號」前，他曾在改裝的Kittredge K-350雙人潛水器中完成數十次航行。報導稱，在這次的悲劇事件中，拉什正是這架「泰坦號」的駕駛員。