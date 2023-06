看演唱會突然「狂下冰雹」粉絲嚇逃　擊碎車窗誇張畫面曝光

▲群眾去演唱會,現場突然降下冰雹。(圖/翻攝自Spectee/I_jessThompson、Twitter/NikolaiPuc)

實習記者任庭儀/編譯

英國偶像男團One Direction成員路易(Louis Tomlinson)原定22日在美國舉行露天演唱會,沒想到突然開始降下冰雹,歌迷們紛紛用瓦楞紙板遮擋頭部離開現場,演唱會臨時喊卡。這狀況造成80至90人受傷,其中7人送醫,就連汽車窗戶也被擊碎。

綜合每日郵報、衛報等報導,路易22日準備在科羅拉多州紅石露天劇場舉行戶外演唱會,該場地可容納多達9500多人,不過這場突如其來的惡劣天氣,讓原先應該充滿粉絲的座位席全都是冰雹。

依據現場人群拍攝的畫面,冰雹大小跟高爾夫球體積差不多,撞擊力道驚人,甚至擊碎多輛汽車的窗戶。民眾紛紛拿起紙板掩蓋頭部,躲到鄰近庇護所,更有人將現場形容成「恐怖電影」。

A freak hailstorm and flash flood hit Red Rocks tonight with golf ball sized hail while I was photographing the Louis T show. HUGE shoutout needs to go to the staff and medical teams at Red Rocks who were helping the injured as well as helping the fans be as safe as they could. pic.twitter.com/hN37VoL5W7