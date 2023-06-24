交往3個月就結婚　住進婆家崩潰「媽寶又秒射」！1原因不敢離婚

▲原PO對於婚後的生活不滿意。（圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

俗話說「愛情使人盲目」，不少人面對感情總是會被愛沖昏頭，就有一名女網友表示，跟男友是透過工作認識的，交往後很快就見家長，在一起3個月就結婚了，婚後住進婆家，發現很多事情跟她想的不一樣，老公的行為更讓她崩潰直呼「是媽寶嗎？」不過因為被怕同事當成笑話看，不知道該不該離婚。

原PO在Dcard上發文，「太快結婚結果發現不是我要的」，雖然男友沒有又高又帥氣，但兩人相處很自在，也對她很好，交往過後男友才坦承，因為被前女友傷很深，付出很多卻沒有結果，因此希望能趕快結婚，「然後…我們就很快的見家長後就結婚了，交往三個月就結婚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婚後，原PO住進婆家，才發現老公的房間小又亂，本來對她很好的婆婆，「住進幾個禮拜後完全變了個人」。她還提到，有天下班回家找不到老公，才發現對方原來在婆婆房間睡覺，「再怎麼樣也會睡自己房間吧，難道他是媽寶？然後性事也不合，很快就射了」。

原PO崩潰表示，感覺婚姻像是一場騙局，「很懷疑當初為什麼這麼快結婚」，最後她提到，婚後才得知老公之前有曖昧過一個同事，似乎還有開房間，「但沒有交往，感覺超隨便」；她也想過要離婚，但因為兩人在同公司，擔心會被同事說閒話，當成笑話看。

貼文曝光，掀起網友討論，「快笑死，衝動的下場」、「只能怪自己太天真囉，趁沒小孩離婚吧」、「可以先跟老公討論，有沒有改善的方法。如果討論後都無法解決，也沒有共識，那有小孩以後事情會變得更嚴重而已」、「你當初真的昏頭了，現在可以選擇離婚逃」。