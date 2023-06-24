收到「1種訊息」根本不想回！她怒浪費時間　全場爆共鳴：直接已讀

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者曾筠淇攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現代人聊天幾乎都用通訊軟體，但哪種訊息最讓人討厭呢？一名女網友抱怨，每次看到有人詢問「在嗎」、「有空嗎」，卻不說清楚事情的訊息，都讓她不想要回覆，覺得很浪費時間。文章曝光後隨即引起共鳴，不少人回應「我都直接已讀」、「自以為有禮貌，結果根本是在釣人回覆」。

「我真的想不通，每次收到這種訊息就很煩不想回！」原PO在Dcard發文表示，有時候會收到朋友傳訊息問「欸」、「在嗎」、「有空嗎」、「在忙嗎」等訊息，不過對方都不會順便將想表達的內容一併傳過來，讓她覺得很浪費時間，因為回完這句之後，又要等對方回應，「要幹嘛就講，不是很好嗎？」

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原PO也抱怨說，最讓人生氣的是，有時候回覆這類訊息之後，對方又會說「沒事」，讓她相當無言，怒罵「有病嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



文章曝光後掀起眾人共鳴，「超煩！有沒有空是取決於你要做什麼事好嗎」、「真的討厭不講重點的」、「如果是好朋友，我會回，但不是很熟的，我考慮」、「還有那種『我可以問你一件事嗎？』就會想說你要問就問！！我不想回答會告訴你，不用開頭就開始賣關子」、「還有那種只用電話溝通的，沒接到就是一直打一直打」、「這種一率已讀不回」、「我也超討厭這種，直接不想回，一口氣說完要幹嘛很難嗎」、「我也是，看到這種都直接刪除，連點開都不想點，反正也不是什麼急事」。

但也有人指出，「我很少收到朋友的訊息，就算是這種我也會認真回」、「果然合適不合適很重要，我對這種就無感，就回覆『在啊，怎麼囉？』就好了，根本不會生氣」。