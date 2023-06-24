連宰3台將闖4強！泰國16歲「新生代羽球女神」仙氣噴發　本人IG曝

▲泰國羽球小將歐帕妮普(Pitchamon Opatniputh）甜美外型引發關注。（圖／翻攝自IG／pinkkk_opat，下同）

記者閔文昱／綜合報導

YONEX 2023台北羽球公開賽20日在天母體育館登場，本屆賽事有多達24個國家，約282位選手報名參賽，盛況空前，其中有不少球迷也注意到，年僅16歲的泰國小將歐帕妮普(Pitchamon Opatniputh），除了擁有超強球技外，還有一雙逆天長腿及姣好面容，意外掀起話題。

歐帕妮普21日先是淘汰台灣好手陳肅諭，22日又以直落2擊敗黃宥薰，23日再以19：21、21：14、21：8逆轉同樣來自台灣的宋碩芸，成功挺進4強，寫下個人在超級300賽的最佳成績。賽後她也謙虛表示，過去對戰宋碩芸都打得非常吃力，所以此次相當專注於比賽中，勝利的當下只感覺「真的累到不行」。

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除了精湛球技外，歐帕妮普清新外型、身高170公分的高窕身材，也吸引不少球迷關注，目前她的IG已有7.5萬名粉絲追蹤，與日本羽球界空靈女神「大堀彩」持平，除了分享球場上奮戰模樣，她也經常PO出去各地遊玩、對著鏡頭自拍的美照，甜美可愛的形象也讓不少粉絲直呼「真的太仙了」、「我戀愛了」、「我願意再等她5年」。

事實上，歐帕妮普今年初才剛滿16歲，目前世界排名54，她在13歲時就已獲選為泰國國家隊，甚至曾在2018年雅加達青少年國際系列賽及韓國青少年國際挑戰賽贏得兩面金牌，還曾以12歲的年齡，在印尼青少年大獎賽15歲級別奪冠，被泰國媒體譽為「新生代羽球女神」。