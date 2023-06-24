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大陸 大陸焦點 特派現場

妹子狂嗑番茄腹痛爆！醫師開醫囑「每天買可樂喝」　結果真的好了

▲▼番茄示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子因為每天狂嗑番茄，導致胃部灼燒痛、還有想嘔吐的感覺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

沒想到可樂還有這麼神奇的用處！江蘇南京一名許姓女子近日狂吃番茄，過幾天以後突然胃部灼燒痛，還有想要嘔吐的感覺，就醫後醫囑上寫著「每日飲用可樂500ml」，她照辦後症狀真的緩解，讓她忍不住上網分享，逗趣的經歷也立即引發討論。

綜合陸媒報導，因為母親近日買了約12斤重（大陸每斤約為0.5公斤，換算下來重量為6公斤）的大番茄，因此許女有事沒事就拿番茄來吃，就算空腹也是照嗑，每天大約要吃2、3顆。

就這樣連續吃了數天，許女突然感覺胃部灼痛、有想要嘔吐的感覺，於是跑去醫院就診。醫師診斷後認為，許女可能是空腹吃了太多番茄，胃酸過多引起了胃炎，還疑似有胃結石的情況，於是開了許多常規胃藥。

▼醫師認為女子疑似有胃結石的情況，於是醫囑當中有一條「每日飲用可樂500ml」。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

▲▼女子因為狂嗑番茄導致胃痛，醫囑當中有一條「每天飲用500ml可樂」，引起許多討論。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

此外，醫師還在醫囑上叮嚀，許女每天要飲用500毫升的可樂、時間持續一周，許女照做2天以後，胃痛也真的有緩解，而這次的經驗也讓她直呼，以後再也不敢這樣狂吃番茄。

逗趣的經歷在網路上引發討論，不少網友驚呆留言，「看來可樂還是有存在的價值」、「看完才知道，番茄吃多可樂來治，漲之事啦」、「一物降一物」、「我也每天吃番茄，怪不得之前胃痛」、「第一次知道胃結石可以喝可樂治療。」

事實上，吃番茄引發胃結石的傳言已有數年，不過我國衛福部食藥署曾對此回應，現在還沒有相關科學報告、醫學病例證實，空腹吃番茄會導致結石，且從營養學的角度分析，番茄中富含茄紅素、維生素及纖維素等物質，而在謠言當中，番茄導致為結石的原因，是因為含有大量膠質、困質及肺膠酚等可溶性收劍劑，但目前並無含有大量膠質、困質及肺膠酚的分析報告，番茄的營養價值相當高，如果適當食用，將對健康有正面影響。

 

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