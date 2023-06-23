分析2024戰將「最好的路」　黃暐瀚：侯友宜是時候表演真正的技術了

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選明年1月13日登場，除了藍綠白三方互鬥，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，是否參戰備受關注。資深媒體人黃暐瀚分析，這4人都有自己的路要選擇，而對國民黨的侯友宜來說，現在是時候表演真正的技術。

黃暐瀚說，對郭台銘而言，如果參選，主戰派希望「棄侯、拉柯、打敗賴」，用244的支持佔比，最後勝過賴清德。主和派則擔心「敗侯、害柯、保送賴」，變成2224或1234，侯郭柯都爛掉，賴清德妥妥贏，如果不選，幫助侯或柯，那就是244或424，有機會政黨輪替。

至於侯友宜，黃暐瀚說，六大民調全都老三，但侯友宜不慌不忙，依舊保持「我一定贏」的信心。昨天端午節，侯友宜化被動為主動，開始主動打電話給很多「好朋友」，尋求支持，黨內的雜音他不理會，侯團隊有自信，倒吃甘蔗，八月之後，情勢就會開始變化。

民進黨的賴清德的部分，黃暐瀚分析，缺什麼就補什麼。既然年輕選票短缺，民進黨很有共識，快速反應，要拉回年輕人的支持，補助大學學費如果不夠，那就連高中職學費一起全免。截至今日，賴清德的勝選機率，仍是最高，柯文哲追得再緊，也只到2000年「宋楚瑜」的狀態（36%），賴清德卻是「阿扁」(39%)，維持小贏。

最後，黃暐瀚提到，柯文哲最好的路是「侯爛掉、郭縮掉、賴壞掉、藍綠換掉」，如果賴真的壞掉，那2022北市模組就是參考「蔣萬安43、陳時中31、黃珊珊25」對應成「柯、賴、侯」。就算賴沒有壞掉，柯文哲自己選過的最硬一戰2018「柯文哲41、丁守中40、姚文智18」，只要贏第二名1%，一樣算贏。不過，因為民調飆漲，選情看好，藍綠開始有「圍毆柯文哲」的態勢，柯文哲得想清楚怎麼接招。