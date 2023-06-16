春水堂全面調薪12%！疫後首波大型招募500人　外場月薪40k起

▲春水堂今年宣布調薪最高12%，另大舉徵才500人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

疫後國內消費復甦，國內知名茶飲品牌春水堂大舉招募人才，宣布今年上半年全公司加薪12%外，新進員工即便無經驗月薪也開4萬元起，預計將招募500人。春水堂透露，一間門市就需要40名員工，國內今明兩年將再開3到4家門市，另外海外包括美國、加拿大也有展店計畫。另外日本眼鏡品牌JINS則釋出100個工作機會，不限科系，無經驗可，若有驗光師證照，起薪4萬元，若符合擔任驗光所所長資格，起薪可達4萬8000元。

邁入第40年的春水堂表示，目前春水堂全台共計56間門市，同集團的茶湯會全台共150家門市。今年春水堂已經在桃園開設桃二航分店，另外台北華山也將在暑假開設分店，海外部分包括美國、加拿大也積極洽談代理中，員工未來有機會到海外輪調。

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春水堂指出，目前權品牌招募需求500人，其中北區分店無經驗者最高起薪4萬元分店績效，優秀店長年薪上看百萬元，此外，上半年也全面加薪8到12%，為了讓員工能安心、穩定工作。

▲JINS也宣布調薪，驗光所所長起薪4.8萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



另外，日本眼鏡品牌JINS也宣布全面調升門市銷售人員和驗光人員薪資，調薪幅度3%~9%，且今年以開設10間新門市為目標，加上原有門市人力需求，預計釋出100個工作機會，不限科系，無經驗可，若有驗光師證照，起薪4萬元，若符合擔任驗光所所長資格，起薪可達4萬8000元，考量南北消費水平差異，額外提供北部區域同仁2000元津貼。