國道8車追撞案外案！賓士掉出「80萬現金+海洛因」　女駕駛開刀中

▲國道8車追撞，賓士女駕駛車內掉出80多萬現金以及毒品海洛因。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

國道一號北上138公里處，14日凌晨4時47分發生8車追撞事故！一輛自小貨車打滑自撞護欄，後方1小貨車、6自小客車撞成一團，其中一輛賓士一度傳出從車內掉出槍械及百萬現金，稍早警方說明，掉出物品為一級毒品海洛因及80萬元現金。

根據國道警方調查，49歲楊姓小貨車女駕駛事發時行駛於內側車道，疑似操作不當打滑自撞護欄，整台車打橫在內側車道上，後方同樣行駛在內側車道、由魏姓駕駛開的小貨車及6輛自小客車，因閃避不及接連撞上。

楊女鎖骨骨折、多處擦挫傷，魏男則是雙腿骨折，2人被送往大千醫院救治，另有2人受有輕傷。現場於清晨5時50分排除狀況，警方針對所有駕駛人進行酒測，均無酒精反應。

一度有消息傳出，拖吊車司機在作業時驚見其中一輛由48歲女駕駛開的賓士，車內掉出近百萬元的現金以及槍械。警方稍早說明，掉出的物品為現金80多萬元、一級毒品海洛因百餘克，並無槍械。

至於警方查獲的80多萬現金是否為販毒所得，或是為購買毒品的款項，由於女駕駛仍在醫院開刀房，警方尚未進行偵訊，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

▲國道1號8車追撞事故。（圖／記者蔡文淵翻攝）