台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

▲徐姓男子2度請友人開車載他北上行竊，被害人包括台北市議員張斯綱。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台中徐姓男子以每趟3萬元代價，找黃姓男子從台中開始北上，隨機尋找目標，徒手攀爬管線闖入民宅，2022年1、2月間，到台北市士林區議員張斯綱住處以及中山區1處宮廟等處行竊金牌、現金，4次共得手18萬多元，12日被台北地檢署依竊盜罪起訴，黃男不知情獲不處起訴。徐男另涉2件竊盜案由新北檢偵辦中。

警方調查，31歲的徐姓男子原本在台北工作，後來搬到台中，從事大樓外牆清潔工作，所以對大樓外管線結構熟悉，不怕高且身手矯捷，徐男友人黃男則因欠債需要錢用，徐男因此花錢要黃男負責開始，載他到台北四處閒晃，隨機尋找較易攀爬的住宅行竊。

1月26日下午1時許，2人先到在中山區吉林路，尋找一處宮廟翻牆入內行竊，偷走神明桌上金牌、銀牌以及玉製項鍊，總價值共約6萬1500元。當天黃男也試圖進入另1戶人家，但被屋主發現，徐男立刻從隔壁住戶伺機逃逸。

2月7日，徐男再次搭黃男的車子到士林區行竊，這次被害人是市議員張斯綱，放在抽屜準備過年發紅包用的8萬元現金被拿走，另名受害住戶則損失4萬6千元。檢警成立專案小組，15日晚間前往台中逮捕徐、黃以及作案用衣物、剩餘現金和宮廟玉珮。

檢察官郭宣佑調查認為，徐男涉嫌4度竊盜、竊盜未遂，依法提起公訴，至於黃男雖然收受每趟3萬元代價，幫徐男開車，但因查閱雙方通聯，對話紀錄，只能顯示徐男聲稱是要北上找人討債，黃男讓徐男下車後，就在附近停車等候，無法證明黃男知情，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴黃男。