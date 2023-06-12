　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

▲▼警方將涉嫌竊盜的2名男子移送地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲徐姓男子2度請友人開車載他北上行竊，被害人包括台北市議員張斯綱。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台中徐姓男子以每趟3萬元代價，找黃姓男子從台中開始北上，隨機尋找目標，徒手攀爬管線闖入民宅，2022年1、2月間，到台北市士林區議員張斯綱住處以及中山區1處宮廟等處行竊金牌、現金，4次共得手18萬多元，12日被台北地檢署依竊盜罪起訴，黃男不知情獲不處起訴。徐男另涉2件竊盜案由新北檢偵辦中。

警方調查，31歲的徐姓男子原本在台北工作，後來搬到台中，從事大樓外牆清潔工作，所以對大樓外管線結構熟悉，不怕高且身手矯捷，徐男友人黃男則因欠債需要錢用，徐男因此花錢要黃男負責開始，載他到台北四處閒晃，隨機尋找較易攀爬的住宅行竊。

1月26日下午1時許，2人先到在中山區吉林路，尋找一處宮廟翻牆入內行竊，偷走神明桌上金牌、銀牌以及玉製項鍊，總價值共約6萬1500元。當天黃男也試圖進入另1戶人家，但被屋主發現，徐男立刻從隔壁住戶伺機逃逸。

2月7日，徐男再次搭黃男的車子到士林區行竊，這次被害人是市議員張斯綱，放在抽屜準備過年發紅包用的8萬元現金被拿走，另名受害住戶則損失4萬6千元。檢警成立專案小組，15日晚間前往台中逮捕徐、黃以及作案用衣物、剩餘現金和宮廟玉珮。

檢察官郭宣佑調查認為，徐男涉嫌4度竊盜、竊盜未遂，依法提起公訴，至於黃男雖然收受每趟3萬元代價，幫徐男開車，但因查閱雙方通聯，對話紀錄，只能顯示徐男聲稱是要北上找人討債，黃男讓徐男下車後，就在附近停車等候，無法證明黃男知情，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴黃男。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／大學生怎麼了？政大生爆開賣淫公司　郭台銘出席畢典遭
快訊／都是名店！　北市飲冰品抽驗7件不合格
「美國必吃漢堡」快閃登台！　地點、菜單先看
韓美女網紅遭棄屍柬埔寨　曾預告「有神秘影片」
58歲楊繡惠曬超音波照　「孩子的爸」身份終於曝光
快訊／「可以和妳打X嗎？」　美女議員控名嘴：你比朱學恒噁心
快訊／政大生「開賣淫公司」校版徵才　校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

空姐在「五星飯店門前跌一跤」求償1844萬元　判決出爐

暗夜下雨無路燈...國道連3車撞護欄　他左閃右躲闖三關挫塞了

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警　結果先吃罰單

台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

餵藥風波引家長恐慌！台中啟動4大措施護童專案　稽查2連鎖私幼

泳池救生員偷拍女住戶沖澡！她狂喊未婚夫堵人...色狼交出2支手機

馬路上有馬！台南仁德虎山橋3匹馬閒逛　警助飼主平安帶回

紙箱沒放好不能下班？　女員工遭同事抓胸撞牆甩巴掌

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

鄭容和嘴甜喊「最愛的城市是台北」　中文獻唱《Checkmate》自認「最擅長跳舞」

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

空姐在「五星飯店門前跌一跤」求償1844萬元　判決出爐

暗夜下雨無路燈...國道連3車撞護欄　他左閃右躲闖三關挫塞了

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警　結果先吃罰單

台中蜘蛛大盜闖北市議員家中行竊　4戶受害得手18萬

餵藥風波引家長恐慌！台中啟動4大措施護童專案　稽查2連鎖私幼

泳池救生員偷拍女住戶沖澡！她狂喊未婚夫堵人...色狼交出2支手機

馬路上有馬！台南仁德虎山橋3匹馬閒逛　警助飼主平安帶回

紙箱沒放好不能下班？　女員工遭同事抓胸撞牆甩巴掌

柯文哲拜會新北市議長樁意味濃？　侯友宜：朋友互相拜訪很正常

Jennie爆吐整天還上台！「手上打點滴傷口」被拍到　虛弱表情曝光

美11歲男童機上突昏迷！土耳其航空急降布達佩斯　送醫搶救仍不治

夜騎北海岸吃肉粽　男大生遭同學追撞亡...父母心痛提再議結果曝

幼兒園餵藥案延燒！全教總批新北官僚傲慢　毀了全國教保員尊嚴

「選贏新北是因為對手太爛」　葉元之曝侯友宜總統大選致勝關鍵

公司「做4休3」實施1個月　老闆不爽：不自律員工很混

謝淑薇法網女雙冠軍　總統蔡英文獲知喜訊賀電肯定

砸百萬辦婚禮「老公竟一夜落跑」　她回家傻眼：東西搬光了

快訊／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆！司機受困搶救中

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

社會熱門新聞

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

應召女說完做全套　見客身分瞬間臉綠

天母停車場「黑洞吃人」　6歲童一秒消失

女網紅穿學生制服賣原味內褲！景美女中怒告

即／台南2線3警官看球賽突昏倒　送醫搶救不治

即／暴雨炸不停！高雄前鎮水淹「半個輪胎高」

17歲妹暴斃！生前遭侵犯+拍裸照　6渣男下場曝

人妻廁所4度啪同事　綠帽夫強勢反攻

後悔買1.5萬寶寶寫真　她1原因追回錢

賓士女違停出入口　嗆「紅線又不是妳家的」

台大女宿爆性騷！　受害博士生：學校吃案要我睡沙發

快訊／槍殺關渡鹹粥闆娘！嫌躲土地公廟睡覺　落網畫面曝

暴雨狂炸！高雄梓官3hrs降135毫米

北大社區泳池偷拍！女住戶淋浴見手機鏡頭

更多熱門

相關新聞

廟會遶境2男酒後大小聲　警隔開告誡約制

廟會遶境2男酒後大小聲　警隔開告誡約制

屏東市11日晚有宮廟舉行遶境活動，其中同一陣頭兩名成員酒後發生口角，屏東警分局獲報出動員警前往處理，發現雙方並無肢體衝突，將雙方隔開，告誡不得有違序行為，否則依法究辦到底。

又賣剩2樓「卻不是怕爆管」　全指1抗性

又賣剩2樓「卻不是怕爆管」　全指1抗性

快訊／文山區宮廟竄火「全面燃燒」！1男受困亡

快訊／文山區宮廟竄火「全面燃燒」！1男受困亡

住大樓「裝分離式冷氣」錯了？內行曝原因

住大樓「裝分離式冷氣」錯了？內行曝原因

高雄網美餐廳遭竊　收銀機被搬走

高雄網美餐廳遭竊　收銀機被搬走

關鍵字：

竊盜攀爬大樓宮廟張斯綱金牌現金

讀者迴響

熱門新聞

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

使用LINE「1功能」他嘆沒禮貌！一票反推爆

國道3車追撞一片黑　他6秒驚險閃避掀驚呼

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面