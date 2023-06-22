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酒後睡好友家…正妹睜眼見「跨坐臉上」　他急捧20萬求饒

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲謝男趁小甜酒後昏睡，脫下褲子跨坐在她眼前試圖硬塞，事後賠償20萬和解換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／新北報導

謝姓男子與女性友人小甜（化名）到燒烤店聚餐喝酒，結束後謝將喝醉的小甜帶回家中休息，卻將自己褲子脫掉、跨坐在熟睡的小甜臉上試圖性侵，小甜驚醒發現眼前景象、嚇得將謝男推開，之後氣憤報警。謝男見事態嚴重，付了20萬元與小甜和解，新北地院以乘機性交未遂罪，處謝有期徒刑10月，緩刑2年。

判決指出，2022年8月4日晚間，謝男與友人一起在台北市西門町附近的燒烤店聚餐飲酒，散場後謝男帶微醺的小甜回到自己家休息，小甜心想對方是好友、放鬆戒心，在房間換上了謝男給她的短袖衣褲後就上床睡覺。

沒想到，謝男半夜卻偷偷爬上床，趁著小甜熟睡時，將自己與小甜的衣物脫掉，雙腳打開跨坐在小甜臉部試著性侵，但一連串動作讓小甜驚醒，嚇得奮力推開謝男，才未遭性侵。

小甜心有不甘，報警揭發謝男，謝男自知理虧坦承不諱，並拿出20萬元向小甜道歉，雙方達成和解。

法官審後認為，謝男趁著酒意侵入小甜所在房間，於其熟睡施以姦淫，考量謝男無前科、一時思慮未周而為犯行，犯後態度尚可，也已付了20萬元賠償金給小甜，得到原諒與同意緩刑，酌量減輕其刑，依乘機性交未遂罪，判處有期徒刑10月，緩刑2年，期間付保護管束，全案可上訴。

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