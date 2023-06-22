泰坦號驚爆像偷工減料！玻璃只能承受1300m壓力　操縱器像PS遊戲機

▲失蹤的「泰坦號」被踢爆使用難以承受深海壓力的玻璃和碳纖維來製作視窗與船體，「簡陋得像偷工減料」。（圖／翻攝自Ocean Gate）

記者葉睿涵／編譯

載有5人的觀光潛水器「泰坦號」（Titan），18日從加拿大東部下潛約1小時45分鐘後，在大西洋海域失去聯繫。然而，在美加當局緊急救援之際，外媒卻踢爆，雖然「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）一再宣稱「泰坦號」是世上最先進的潛水器，但它看起來卻有點「偷工減料」。

綜合BBC與《今日美國》報導，早在2018年，「海洋之門探險」的前海事運營總監洛奇李奇（David Lochridge）就曾在報告中警告，「泰坦號」存在潛在的安全問題，甚至在「到達極端深度時對乘客存在潛在危險」。BBC取得的文件顯示，洛奇李奇的警示多次被公司忽視，而他也在和老闆開會後被解僱。

▲「泰坦號」的內部十分狹小。（圖／翻攝自Ocean Gate）

「海洋之門探險」此前宣稱「泰坦號」是最先進的「實驗性」潛水器，其船體是5英寸的碳纖維所製，但洛奇李奇在法庭文件中透露，「泰坦號」沒有經過適當的測試就採用碳纖維來製作船體，而潛水器前部視窗所使用的玻璃通常也只被用在1300公尺的深度，表明要深入海底4000公尺的「泰坦號」安全堪憂。

樸茨茅斯大學（Portsmouth）海洋生物學講師洛特丹（Nicolai Roterdam）表示，雖然碳纖維便宜又堅固，但它從未被用在深海船隻上，「泰坦號」應該用更強的材料來抵抗深海壓力。洛奇李奇也指控，潛艇為了均勻分散壓力，一般會將船體打造成球形的，但「泰坦號」卻是個管狀，導致壓力無法均勻分佈。

▲一般的潛艇為了分散壓力會設計成圓球體，但「泰坦號」卻是個管狀。（圖／翻攝自Ocean Gate）

另外，去年曾乘坐「泰坦號」潛水器的CBS記者波格（David Pogue）告訴《今日美國》，「泰坦號」的內部設施並沒有人們想像的複雜，「你只要用一個Sony PlayStation風格的遊戲手把就能完全控制它，而且裡面還有一些生鏽的管道，安定器看起來也是舊的，我必須說，它看起來有點偷工減料」。

波格的說法與其他外媒不謀而合。2018年曾採訪「海洋之門探險」的CNN記者科恩（Gabe Cohen）透露，「泰坦號」的操縱器看起來像PlayStation遊戲機，簡單的程度令人震驚。而2022年曾報導過「泰坦號」的BBC也指出，「泰坦號」內部只有一個按鈕，大部分行動都是由一個Sony PlayStation風格的遊戲手把所控制。