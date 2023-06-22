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大陸 大陸焦點 特派現場

「陪睡換冠軍」結果變倒數？健美女模比賽中暴走　脫高跟鞋砸裁判

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇近日舉行的一場「健美健身錦標賽」，在女子健美組的頒獎典禮上，發生一名女模特當場脫下高跟鞋，憤怒丟向裁判席一事。相關畫面曝光後，在社交軟體上瘋傳，網友甚至爆料稱，女選手疑似前一晚想「陪睡換冠軍」，結果慘遭射後不理，最終變倒數，當場暴走。對此，相關單位稱，裁判的評分沒有任何問題。

據《極目新聞》報導，網傳影片中，在2023年江蘇省健美健身錦標賽上，6名女性運動員正在台上展示形體時，最左側那名紫衣運動員突然脫下高跟鞋，扔向台下的裁判席，後被工作人員帶離現場。

爆料網友分享出疑似當事女子嗆聲的訊息截圖，「昨晚老娘讓你爽的時候，說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數，你這個臭流氓，不得好死！」

6月21日，自稱是本次大賽運動員的王女士（化姓）表示，事後扔鞋女子小陽告訴了她經過。6月18日上午的健身比基尼項目，小陽沒有進決賽（前六），以為是裁判誤判便提出申訴，未得到答覆，於是在下午參加健身模特項目展示時，小陽就扔鞋了。

王女士表示，賽前開會時裁判告知他們，如果申訴就需要交1000元（人民幣，下同），用於查監控、看回放、查打分表等，「至於小陽有沒有交錢申訴，我不知道。」

▲▼女模特向評委席扔鞋。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發現場。（圖／翻攝自極目新聞）

之後，疑似丟鞋的女模特發來了幾張比賽現場的影片截圖，將自己與其他選手作對比，並表示，「裁判當然說自己沒問題，但有比賽影片為證，我這個狀態為什麼前六都進不了？」但她並未對扔鞋、申訴等作出具體回應。

對於小陽向裁判扔鞋一事，王女士也認為，「裁判不尊重運動員，運動員為何要尊重裁判？女運動員辛辛苦苦備賽四五個月，很辛苦。」

談及運動員對裁判打分有異議，王女士表示，這個沒有固定的評判標準，裁判有個人的審美，「有的裁判喜歡瘦或胖的，有的裁判喜歡有訓練痕跡的。」

據「江蘇健身健美」微信公號顯示，2023年江蘇省健美健身錦標賽於6月16日至19日在連雲港市舉行。大賽由江蘇省社會體育管理中心、江蘇省健身健美運動協會、連雲港市體育局共同主辦，連雲港市健身健美運動協會承辦。大賽共設傳統健美、古典健美、男子健體、男子健身模特、女子健身比基尼、女子形體、女子健身模特等7個項目24個組別，來自全省13個地市14支代表隊200餘名運動員參加各項目角逐。

▲▼女模特向評委席扔鞋。（圖／翻攝自極目新聞）

▲小陽將自己（左一）在比賽中的表現和其他選手對比。（圖／翻攝自極目新聞）

江蘇省社會體育管理中心負責該賽事的一名工作人員表示，小陽扔鞋舉動發生在大賽裡的一個展示環節，這個舉動擾亂了賽場秩序，現場理應把她拉走。

「這是一個錦標賽，是有規則的，賽前開過會，對運動員也有紀律要求，運動員應該自覺遵守。小陽扔鞋的舉動既擾亂賽場秩序，也違背了體育精神」，該工作人員表示，大賽有申訴機制，小陽對裁判打分不滿意可以向仲裁委員會申訴，而她比賽期間沒有申訴。

▲▼女模特向評委席扔鞋。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女模特向評委席扔鞋。（圖／翻攝自極目新聞）

該工作人員坦言，理解每一名運動員在比賽中想奪冠的心情，但也要看自己有沒有那個水準。小陽在健身模特項目進了前三（決賽），後進了全場比賽，但她的健身比基尼項目沒有進前六，也就是沒進決賽，「小陽認為自己很牛，實際上她沒有這個水準，原始打分表我都查看過，裁判組的打分沒有問題。她對大賽結果不滿意，是她對自己太自信。」

該工作人員稱，如果運動員或公眾對本次大賽有關環節有質疑，可以向組委會來電諮詢，予以解答，「比賽上的事情，會有處理和通報。」

22日，江蘇省健身健美運動協會通報，2023年6月18日下午，江蘇省健美健身錦標賽女子健身模特全場冠軍總決賽謝幕環節，出現某運動員因不滿比賽成績，在舞台上丟鞋砸裁判一事。主辦單位高度重視，已聯合成立調查組開展工作，將依規依紀調查比賽中的賽風賽紀問題，對違規情況進行嚴肅處理。

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