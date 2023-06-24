國道「11條壅塞路段」出爐！國5車多連塞11小時

許多人會趁著周末假期到外縣市旅遊，高速公路也會隨之湧現車潮。一名男子近日表示，近期他換了新車，因此特意開車去接出差的女友回台北，沒想到上高速公路後，對方突然想大便，接著做了一個舉動，讓男子傻眼喊「我好像應該娶她」，情侶之間的逗趣互動曝光，讓不少網友笑了出來。