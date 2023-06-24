國道「11條壅塞路段」出爐！國5車多連塞11小時

▲端午連假車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）
記者李宜秦／台北報導
今天是端午連假第三天，交通部高公局預判壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。
高公局表示，今日預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
▲▼端午連假重點壅塞路段及疏導措施。（圖／高公局）
今日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向及南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人於9時前出發。
今日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
▼端午連假國道路況預測。（圖／高公局）
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