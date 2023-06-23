機車突被陌生人「塞1顆肉粽」　騎士傻眼：搞我嗎？網勸快丟掉

▲每到了端午節，家家戶戶必備肉粽。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

端午節連假即將到來，許多人都會吃粽子迎接節日氛圍，就有網友表示，要騎車時，發現車子前面的放置籃多了一顆肉粽，讓他很震驚，不知道是不是有人在惡作劇，發文求問網友，對此有人認為，只是要請原PO吃的，但也有人提醒原PO要小心，「送肉粽，怕」。

該名網友去年於PTT發文，「被塞一顆粽子該怎麼辦？」機車上莫名其妙多了一顆肉粽，驚嚇大於驚喜，「我該怎麼辦啊？是不是有人在搞？打開會是啥」，求救網友該怎麼辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友認為不單純，「海邊粽子的預告信，海景第一排等你」、「轉嫁運氣不好給你，請小心」、「粽子好像不能亂送」、「送肉粽…晚上有人叫你，千萬別回頭」、「真的很多人很愛亂送，我就不喜歡」。但也有人認為，原PO想太多，「吃掉阿，不要浪費食物」、「之前被女生送一串肉粽也沒事啊」、「一定有包蝦米，剩一顆不想再吃」。

事實上，整串的肉粽大部分用在祭祀上，因此不適合拿來送禮。命理專家楊登嵙就指出，端午節忌送成串肉粽，因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。