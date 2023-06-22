禿子漢子有望同台！首場「挺侯友宜大會」7／2登場　將邀韓國瑜參加

▲韓國瑜、侯友宜。（組合圖／記者翁伊森翻攝、林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統大選後，近期聲勢不斷下滑，甚至出現民調被民眾黨總統參選人柯文哲超車狀況。為重振士氣，國民黨台北市黨部將在7月2日主辦首場「挺侯造勢大會」，地點就在台北市大直某個飯店，預計邀請黨內大咖到場，被外界認為因2020總統選舉有心結的前高雄市長韓國瑜，也在邀請名單內。

由國民黨台北市黨部主辦的「挺侯造勢大會」，也是侯友宜獲徵召後首場造勢活動。據了解，時間為7月2日登場，地點則在台北市大直某飯店，預計邀請前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安到場出席，也會有好幾千位台北市黨務、社團幹部與會。

外界盛傳，因2020總統大選時，時任參選人韓國瑜希望侯友宜在新北市擔任競總主委，結果被侯拒絕，甚至之後全台造勢，侯友宜也不願同台，所以兩人締下心結。值得一提的是，據了解，國民黨台北市黨部舉辦的該場造勢，邀請名單上也有韓國瑜，希望讓侯、韓同台，營造團結氣氛、凝聚勝選氣勢；但至於韓國瑜本人是否會出席，仍有待確認。

對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也證實，此場千人造勢大會只是一個開始，參與人士為基層黨務或社團幹部，未來還會與侯友宜辦公室規劃北市大型戶外造勢活動。