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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨要蔣市府道歉！李四川盼市民評理　蔣萬安加碼喊：力挺基層

▲▼台北市長蔣萬安出席慶祝黃埔建軍/校百年系列活動特展開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會民眾黨團日前開記者會，副市長李四川要求公務員不得參與，使民眾黨團批市府藐視議會、要求李四川或市長蔣萬安道歉，議長戴錫欽21日裁示市府有義務派員。但李四川22日發文要市民評理，質疑是不是善後的人都要幫釋疑，否則就得道歉，引來眾多國民黨人士喊話加油，連蔣萬安也親上火線留言力挺基層。

李四川22日於臉書發文「請大家評評理」，對於21日民眾黨議員因市府沒參加6月15日「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑 蔣市府別柯維拉」記者會，要李四川道歉，也批評不接受議會監督是傲慢所引起的事件原委。

▲▼台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

李四川的貼文，短短2小時內吸引5000多人按讚、800多則留言，以及300多次分享，諸多國民黨人士也在下方喊話加油，就連同樣被要求道歉的台北市長蔣萬安，也在下方留言喊話「川伯辛苦了，我們要一起力挺基層同仁」。

李四川在文中提及，因北藝興建，前柯市府因故要賠2.3億，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪而要求送監察院徹查，所以民眾黨議員開記者要市府同仁釋疑，又要他們不要柯維拉，「我因怕同仁在記者會為難，前一天就告訴黨團不參加記者會。」

李四川指出，21日很多人看到他在議會被修理，給了很多安慰，他非常感謝，但還是要提出一些疑問請台北市民評評理，包括賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是21日指著他要道歉、要監督的那些人的老闆做的嗎？裡面還有前朝的人，「我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？」

李四川說，除了「北藝」案賠款，後面還有「北流」，是不是以後善後的人都要再幫忙釋疑，不然就要向他們道歉？「我當將近40年公務員，認識我的人都知道我施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，我只爭個是非。我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話。」

最後，李四川認為，彩色的世界，也應該有黑白，如果不是為了市民，要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，「我何必受這樣的鳥氣。」

▲▼被要求道歉的台北市長蔣萬安也現身留言。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

▲被要求道歉的台北市長蔣萬安也現身留言。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

關於整場爭議，是因民眾黨團在15日上午10時召開「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑 蔣市府請別柯維拉」記者會，結果開始前30分鐘，公務員私下透露，被「市府高層」要求不能出席，引發民眾黨團不滿；而台北市政府發言人殷瑋當時稱，台北市基層公務員依法行政，也都很辛苦工作，實在不適合強迫他們到記者會上，去評論其他跨黨派議員的決議。

台北市議會21日下午召開臨時大會，民眾黨台北市議員張志豪表示，就在記者會舉行前30分鐘，由李四川親自下令，不准府會同仁參加記者會；副市長下令市府局處不讓市議員監督，用這種粗暴方式逃避討論、逃避監督，帶頭破壞府會和諧，然後讓發言人出來噴垃圾話，帶頭藐視議會，是市府團隊應該對市民的態度嗎？

副市長本來不用到議會臨時大會，但民眾黨團依照議事程序邀請李四川說明，因此早早在議事廳後方小房間等待的李四川，也直接走上備詢台回應。李四川提及，民眾黨所稱的記者會，是要說「請蔣市府不要柯維拉」這個議題，且在北藝部分，市府已依照規定辦理追加預算，在議會委員或做成決議，悠遊卡興櫃案和教育基金，蔣萬安也有於總質詢做答覆。

▲▼民眾黨團召開「蔣市府請別柯維拉」記者會。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

▲民眾黨團召開「蔣市府請別柯維拉」記者會，有「市府高層」在記者會前30分鐘下令，公務員不得出席。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

李四川強調，因上述原因，他認為局處同仁在記者會上也不能表達什麼樣意見，所以記者會前一天就請府會聯絡人向民眾黨報告，「是不是別為難局處參與同仁？」假設這場不是記者會，而是協調會或要澄清的部分，市府都很樂意，但此案在議會有做成決議，「對於這次記者會，如果我們處理有精進空間，我們會檢討跟精進，謝謝大家。」

但只見張志豪還要再發言時，希望李四川留下來回應，結果李四川直接離開備詢台，直言自己是來說明、不需要回應備詢。見狀，民眾黨台北市議員陳宥丞痛批，這就是蔣市府在完全執政的狀況下，表達對民意監督最直接的反應，套一句國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧所言，前市長柯文哲就算意識形態不同，只要監督有道理，柯市府也從來不會不理。

而民進黨台北市議員李建昌幫腔，認為這是蔣市府對台北市議會宣戰，建議議員們針對蔣市府列的議程、新議案全面杯葛到底。民進黨台北市議員洪健益也說，過去只有前議員童仲彥因污辱前市長郝龍斌的太太，所以郝龍斌要求所有局處不准參加其會勘、協調會，但今天是連記者會都不參加，難道市府連在記者會說明都不願意嗎？

▲▼台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨團總召黃瀞瑩提出3點，要求蔣市府給予交代，第一，希望蔣萬安市府團隊向藐視議會行為道歉；第二，希望市府針對拒絕出席記者會行為提出書面報告，送給所有議員辦公室；第三，希望市府承諾未來對於全體台北市議會議員，不可以規避監督，索資答覆內容應該符合法規，公開透明、如實回答。

最後，議長戴錫欽裁示，民意監督市政府，本來就有很多不同面向，議場質詢答覆、審查預算跟法案，還有出席記者會，都是在廣泛監督範圍之內，所以只要議員召開記者會，跟市政議題相關題目，「市府本來就有義務必須派員參加。」至於層級多高、派何人出席，就尊重市府決定。

戴錫欽提及，對於議員訴求蔣市府道歉，這點尊重市府，不管是李四川還是蔣萬安要不要道歉，都由市府做決定，且該事情的原委，希望市政府能提出書面報告給予所有議員說明，後續對於所有議會相關和與法令監督，市府當然要全面配合。

而李四川也於大會進入一讀會時離開議場，被問到針對議長裁示內容，李四川表達「尊重議會所有決定」。媒體追問，市府會不會道歉？李四川直言，「我認為我們沒有需要道歉。」因為事前就有向民眾黨做報告，並不是沒有跟對方說，「不要讓我們同仁這麼為難，我只是這樣想而已，我當40年公務員，也許比較袒護公務員，但我知道公務員的心聲。」

至於若未來遇到類似狀況？李四川回應，既然議長已經裁示，所有狀況大概都必須來，那市府就一定會來，「原則上我們來，就只能表達說我們尊重議會的決定。」

▲▼台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

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