批賴清德學費補助「大撒幣」　侯友宜：應讓大學生遠離戰場進入職場

▲國民黨總統參選人侯友宜22日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對副總統兼民進黨2024總統參選人賴清德20日拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，隔天行政院長陳建仁又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，國民黨2024總統參選人侯友宜今（22日）回應，最後一年才在做，「大撒幣而已嘛！」應想想看如何讓大學生遠離戰場，進入職場，讓大學一畢業就可以更國際化，這才是目標，所以目標要擺在教育目的跟教育本質上。

賴清德20日在朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗典禮時，提出政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議補助念私大學生每年2.5萬元；教育部長高教司司長朱俊彰則指，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用。

陳建仁21日到高速公路局北區交控中心視察112年端午節連假國道疏運辦理情形，宣布三個配套措施：第一，公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大；第二，高中職學費全面免費；第三，學貸延長。

對此，侯友宜22日上午受訪表示，選舉到了，最後一年才在做，「大撒幣而已嘛！」能不能想想看，如何讓大學生遠離戰場，進入職場，尤其跟學生個人的專業連結，並提高薪資，以及如何在這塊土地，讓大學一畢業就可以更國際化，這才是目標，所以目標要擺在教育目的跟教育本質上。