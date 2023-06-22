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美巡防艦「史卓頓號」穿越台灣海峽　美軍第七艦隊證實

▲▼ 美國海岸防衛隊（Coast Guard）巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國海岸防衛隊巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton）。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社台北22日綜合外電報導

美國海軍第七艦隊今天表示，一艘美國海岸防衛船隻20日穿越台灣海峽，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束罕見北京訪問行程的隔天通過這條敏感水道。

路透社報導，隨著北京持續加大政治和軍事壓力，企圖迫使台灣接受他們的「一個中國原則」，隔開兩岸的台灣海峽經常成為緊張局勢的根源。

第七艦隊表示，美國海岸防衛隊（Coast Guard）巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton）20日在「國際法適用之公海航行和飛越自由水域」，「例行性」航行穿越台灣海峽。

第七艦隊在聲明中補充說：「史卓頓號航經台灣海峽，表明美國致力於對自由開放印太地區的承諾。美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

布林肯和習近平日前在會談中同意，穩定華盛頓和北京之間的激烈競爭，以免陷入衝突。但在這場美國國務卿罕見的訪中行程並未能取得任何重大突破。史卓頓號在布林肯結束中國行後的隔天穿越台海，中國和台灣皆尚未對此置評。

美國和其盟國的軍艦近年來經常航行通過台灣海峽，激怒中國，北京將這類任務視為挑釁。

美國海軍本月釋出在台灣海峽發生的一段「不安全互動」影片，畫面可見中國軍艦在這片敏感水域中，橫切駛過美國驅逐艦及加拿大巡防艦前方。

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