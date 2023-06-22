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殲-20戰機亮相「巴黎航展」　軍事專家：大陸想對外推銷先進武器

▲▼殲-20戰機亮相「巴黎航展」。（圖／翻攝自@ChinaDaily）

▲殲-20戰機亮相「巴黎航展」。（圖／翻攝自@ChinaDaily，下同）

記者林彥臣／綜合報導

第54屆巴黎航展會19日開幕，「中國航空工業集團」也派出團參展，其中，殲-20隱形戰機也在航展亮相。大陸軍事專家對此認為，這表明大陸希望對外推銷自己的先進武器裝備。

根據《環球時報》報導，在相當於18個足球場大小的12.5萬平方米會場中，匯集了來自47個國家的2500家參展商。有飛機製造業高管表示，預計本屆展會將迎來32萬觀眾，飛機訂單總數或將達2000架。訂單如雪花般湧來，但受地緣政治、俄烏衝突等因素影響，訂單能否按時交付成為受關注的話題。

報導指出，中國航空工業集團攜旗下軍用裝備、民用裝備和航空應急救援裝備體系的重點產品亮相巴黎航展，其中，「20家族」、「鯤龍AG600」、「翼龍-X無人機」等多項展品首次登陸巴黎。

▲▼殲-20戰機亮相「巴黎航展」。（圖／翻攝自@ChinaDaily）

在「空中攻防體系」展區，由殲-20為代表的主戰機型領銜，展示了轟-6K、攻擊-11和各型機載武器等遂行「對面打擊」任務的航空武器裝備；展台上陳列的運-20展現出中國戰略投送和綜合保障能力的提升；空警-500預警機、ZDK03預警指揮機等支援保障機型依次亮相，展示了中國航空力量裝備保障體系的全面建設。

大陸軍事專家宋忠平接受《環球時報》報導表示，中國的軍貿伙伴相對較為固定，主要集中在亞非拉國家，此次巴黎航展中國對外展出了隱形戰機，這表明大陸希望對外推銷自己的先進武器裝備，但要注意的是，大陸一直奉行積極防禦的軍貿政策，不會通過軍貿來改變地區的平衡穩定。

宋忠平強調，影響中國軍貿進一步發展的主要原因就是外部炒作的軍貿政治化問題，美國以意識形態看待軍貿問題，認為只有自己的盟國才能購買美國的武器裝備，也不允許自己的盟友購買中俄研發的武器裝備，導致一些國家無法選擇中國研發的性能更好、價格更低廉的武器裝備。

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