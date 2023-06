殲-20戰機亮相「巴黎航展」　軍事專家：大陸想對外推銷先進武器

▲殲-20戰機亮相「巴黎航展」。(圖/翻攝自@ChinaDaily,下同)



記者林彥臣/綜合報導

第54屆巴黎航展會19日開幕,「中國航空工業集團」也派出團參展,其中,殲-20隱形戰機也在航展亮相。大陸軍事專家對此認為,這表明大陸希望對外推銷自己的先進武器裝備。

根據《環球時報》報導,在相當於18個足球場大小的12.5萬平方米會場中,匯集了來自47個國家的2500家參展商。有飛機製造業高管表示,預計本屆展會將迎來32萬觀眾,飛機訂單總數或將達2000架。訂單如雪花般湧來,但受地緣政治、俄烏衝突等因素影響,訂單能否按時交付成為受關注的話題。

報導指出,中國航空工業集團攜旗下軍用裝備、民用裝備和航空應急救援裝備體系的重點產品亮相巴黎航展,其中,「20家族」、「鯤龍AG600」、「翼龍-X無人機」等多項展品首次登陸巴黎。

在「空中攻防體系」展區,由殲-20為代表的主戰機型領銜,展示了轟-6K、攻擊-11和各型機載武器等遂行「對面打擊」任務的航空武器裝備;展台上陳列的運-20展現出中國戰略投送和綜合保障能力的提升;空警-500預警機、ZDK03預警指揮機等支援保障機型依次亮相,展示了中國航空力量裝備保障體系的全面建設。

大陸軍事專家宋忠平接受《環球時報》報導表示,中國的軍貿伙伴相對較為固定,主要集中在亞非拉國家,此次巴黎航展中國對外展出了隱形戰機,這表明大陸希望對外推銷自己的先進武器裝備,但要注意的是,大陸一直奉行積極防禦的軍貿政策,不會通過軍貿來改變地區的平衡穩定。

People check out the Aviation Industry Corporation of China's booth at the #ParisAirShow, which showcases commercial and defense products including the J-20 stealth fighter jet. The company said its participation demonstrates its willingness to collaborate with global partners. pic.twitter.com/m0GbXajHQ7