阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢不還「偷渡」被抓包

▲台南名店阿堂鹹粥。（圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書）



記者黃資真／台南報導

台南老店「阿堂鹹粥」去年因為漲價成為全國焦點，老闆父子檔積欠銀行221萬元20多年沒還，遭債權人三度拿商標聲請強制執行，但從165萬砍到65萬都無人買，2022年債權人再度聲請，意外發現商標早被老闆張春堂轉移給兒子，債權人認為權益受損提告。台南地院認為債權人主張有理，判決張春堂父子須塗銷該商標移轉登記。

判決指出，張春堂於1996年替兒子擔保，向銀行借款221萬元，卻未按期繳款，因此債權人在2011年將「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，以165萬元做為拍賣底價，意旨參與拍賣者須先繳清底價，才能競價，然而無人參與，結果流標。

▲阿堂鹹粥創辦人林春堂。（圖／資料照）



2012年債權人降至100萬元，依舊無人應買，2017第3度聲請，直接砍到65萬元，還是流標；直到2022年債權人4度聲請強制執行，發現張春堂將商標權早已轉給兒子，認為權益受損，一狀告上法院。

張春堂表示，他早在10年前就將商標權與店內所有生財器具以200萬元作價讓給兒子，加上「阿堂」2字是以他本人名字作為命名，有身分專屬性，加上製作之各式虱目魚小吃，亦以特別配方烹調，口味異於其他同為虱目魚小吃做法，如果一般人取得商標也難以發揮商業利益，應任價值上數有限，請求駁回。

法院調查後發現，張春堂是在2019年以無償轉讓商標權給兒子，與他說稱的10年前並不同，且張春堂除了商標權外，並無其他可供執行的財產，顯然已侵害債權人之債權，判決父子倆須將移轉登記予以塗銷。可上訴。