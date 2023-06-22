台南走馬瀨芒果節　大內消防隊救生圈防溺創新宣導

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，舉辦消防宣導外，特別辦理「救生套圈圈」及「急救先鋒CPR」遊戲與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午佳節赤炎炎，民眾消暑多戲水，各地溺水案件頻傳，為預防民眾發生溺水不幸事故，台南市消防局第四大隊大內分隊，22日早上藉轄內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會寓教於樂，除消防宣導外，特別辦理「救生套圈圈」及「急救先鋒CPR」遊戲與民眾互動。

活動中最吸睛的是「救生套圈圈」，大內消防隊發揮巧思，發想自夜市常見的套圈圈遊戲，但這次拋的是救生圈！以三角錐為目標進行拋擲，三角錐上則設置簡單但很重要的消防知識作為問題讓民眾動動腦，題目包含防範一氧化碳中毒、火場求生及認識住警器等，如此既能讓民眾掌握救生圈運用技巧加強防溺觀念，也能使消防知識更加記憶猶新，大內分隊亦提供豐富小獎品，大小朋友都玩得相當開心。

第四大隊大隊長蔡國保表示，適逢汛期，遇到救溺事件不要驚慌，牢記救溺5步驟「叫叫伸拋划」：大聲呼救吸引旁人幫忙、打119、利用竹竿、釣竿等延伸物岸際救援、拋送救生圈、最後再利用船、救生圈、救生浮標等大型浮具划過去。

消防局局長李明峯亦呼籲，危險水域勿前往，水域救生貴求速，民眾應慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，遇設有水深危險及禁止戲水等警告標誌的水域，切勿從事戲水及任何水上活動。