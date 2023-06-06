　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新鮮人求職要注意！　牢記「三要七不」防詐騙

▲新鮮人求職要注意！牢記「三要七不」防詐騙

▲新鮮人求職要注意！牢記「三要七不」防詐騙。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假與畢業季將屆，正是青少年打工、新鮮人求職的旺季；然隨著資訊發達及3C產品使用頻繁，求職詐騙方式也不斷推陳出新！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別提醒青少年朋友，求職前務必把握「三要七不」原則，找工作才更有保障。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「三要七不」原則，也就是指求職前「三大準備」：面試前事先告知親友面試的地點、檢視想應徵公司徵才廣告內容是否合理，確認是否為合法經營公司、主動蒐集徵才公司的資料。

面試則要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。有鑑於網路通訊發達，近來有不法業者透過Facebook、Instagram社群網站，傳送不實廣告徵才情形，桃竹苗分署提醒青少年及新鮮人找尋工作時，要多方查證及提高警覺，避免誤入求職陷阱。

勞動部台灣就業通網站設置青少年打工專區，包括勞動權益、求職安全、打工資訊及求職防騙教戰守則，分析慣用詐騙手法，提供初入社會的新鮮人，或是轉換工作的勞工朋友參考，想了解更多資訊，歡迎搜尋台灣就業通網站。勞動部於求職季特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加現場徵才活動，亦可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲
韓歌手台北場「2小時只唱80分鐘」還匆忙下台　公司道歉了
30歲男愛愛常軟掉！突問：可增大嗎？　醫愣住「全因女友1句話
快訊／蔡英文再為性騷道歉　下令3大改革方案
麻衣返台！傳已打完離婚官司「重回演藝圈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園觀光旅宿青銀共創6／17聯合徵才　釋出2,000職缺

公務員請注意！　今年起財產申報多「虛擬通貨」列財產隱匿重罰

高齡駕駛者請注意！　中壢監理站6／8日懷寧醫院駐點辦理換照

桃園青年局擴增校園創業聯盟　新增6校生力軍

新鮮人求職要注意！　牢記「三要七不」防詐騙

新竹水道取水口展示館　戲水池即日起全面開放

台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

首屆北港媽祖66小時短片大賽預備備！6／15前踴躍報名

2天爆性騷擾三寶　無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

「護豬+護豆」北港警增加巡邏密度　防宵小蠢動

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

桃園觀光旅宿青銀共創6／17聯合徵才　釋出2,000職缺

公務員請注意！　今年起財產申報多「虛擬通貨」列財產隱匿重罰

高齡駕駛者請注意！　中壢監理站6／8日懷寧醫院駐點辦理換照

桃園青年局擴增校園創業聯盟　新增6校生力軍

新鮮人求職要注意！　牢記「三要七不」防詐騙

新竹水道取水口展示館　戲水池即日起全面開放

台南初夏顏色繽紛多彩　黃偉哲邀請共賞蓮花、阿勃勒、鳳凰花

首屆北港媽祖66小時短片大賽預備備！6／15前踴躍報名

2天爆性騷擾三寶　無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

「護豬+護豆」北港警增加巡邏密度　防宵小蠢動

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車：不道歉別想走

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

凱特貝琴薩脫衣施展美人計 《大愚樂家》合體《老闆不是人》班底

60歲傅娟碩士班畢業！在校任學生會會長　妮妮、娣娣出席畢典獻吻

女教授曾在開刀房被性騷擾　台大醫院回應了

桃園觀光旅宿青銀共創6／17聯合徵才　釋出2,000職缺

公務員請注意！　今年起財產申報多「虛擬通貨」列財產隱匿重罰

梁赫群挖出18歲高中證件照！　網友一看吃驚「是帥的」：偶像臉耶

86歲教宗方濟各「支氣管炎」發作　一度緊急送醫檢查

高齡駕駛者請注意！　中壢監理站6／8日懷寧醫院駐點辦理換照

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

地方熱門新聞

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

台南連日降雨挹注水庫

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

最長停水43小時　桃園6/12-14日設置34處供水站

芒果界LV　台東夏雪芒果評鑑出爐

桃園捷運綠線同德二街施工封閉　籲改道

「黑貓：逆光」3D電玩解謎遊戲　上線

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

4千顆北港武德宮「過爐平安粽」　關懷雲林家扶弱勢

龍過脈步道現大量愛心竹杖　原來是南投林管處提供

「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營　10日起開放報名

更多熱門

相關新聞

桃竹苗分署青艦計畫　攜手春源鋼鐵安定就業

桃竹苗分署青艦計畫　攜手春源鋼鐵安定就業

在尋職的過程中，屬於重工業的鋼鐵製造業並非年輕人一開始首選的產業。然而，透過勞動力發展署桃竹苗分署所推動的「青年就業旗艦計畫」(以下簡稱青艦計畫)，一批年輕人進入桃園龍潭區春源鋼鐵鋼構廠擔任工程師，不僅月薪逾4.2萬以上，還為他們提供了持續晉升的職涯發展機會。

桃竹苗分署「粽」多好禮有優惠

桃竹苗分署「粽」多好禮有優惠

桃竹苗分署推大專就業學程　助接軌職場

桃竹苗分署推大專就業學程　助接軌職場

桃竹苗分署企業人力資源服務網　啟動　

桃竹苗分署企業人力資源服務網　啟動　

青年職得好評計畫　助失業廚師成功轉職

青年職得好評計畫　助失業廚師成功轉職

關鍵字：

新鮮人求職三要七不防詐桃竹苗分署

讀者迴響

熱門新聞

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

質疑解剖報告！中檢：應遵守偵查不公開

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面