▲新鮮人求職要注意！牢記「三要七不」防詐騙。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假與畢業季將屆，正是青少年打工、新鮮人求職的旺季；然隨著資訊發達及3C產品使用頻繁，求職詐騙方式也不斷推陳出新！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別提醒青少年朋友，求職前務必把握「三要七不」原則，找工作才更有保障。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「三要七不」原則，也就是指求職前「三大準備」：面試前事先告知親友面試的地點、檢視想應徵公司徵才廣告內容是否合理，確認是否為合法經營公司、主動蒐集徵才公司的資料。

面試則要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。有鑑於網路通訊發達，近來有不法業者透過Facebook、Instagram社群網站，傳送不實廣告徵才情形，桃竹苗分署提醒青少年及新鮮人找尋工作時，要多方查證及提高警覺，避免誤入求職陷阱。

勞動部台灣就業通網站設置青少年打工專區，包括勞動權益、求職安全、打工資訊及求職防騙教戰守則，分析慣用詐騙手法，提供初入社會的新鮮人，或是轉換工作的勞工朋友參考，想了解更多資訊，歡迎搜尋台灣就業通網站。勞動部於求職季特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加現場徵才活動，亦可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息！