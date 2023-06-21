政府連拋私大、高中職學費補助　全教總要求召開國家教育會議

▲全教總理事長侯俊良要求召開國家教育會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

副總統賴清德昨宣布將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬後，行政院長陳建仁今（20日）再加碼推出「高中職全面免學費」。全國教師工會總聯合會晚間發表聲明，政府接連宣布的私大學費補助、高中職學費全免，這些政策都沒有經過公共討論，都是由上而下一夕之間突然宣布，要求召開國家教育會議。

副總統賴清德昨提出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，縮減公私立大學的學費落差。陳建仁今再拋出高中職全面免學費政策，讓年輕人可以更公平、更適性選擇喜歡的校系，並提出三大配套措施，包括公、私立大專的弱勢補助方案能夠予以擴大、高中職學費全面免費、學貸延長等，預計下周公布具體內容。

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全教總理事長侯俊良表示，台灣的教育經費是有保障的，應該被以公共化資源的方式運用，不應該變成大灑幣福利政策。政府推出高中免學費的擴大版跟私立大學的補助2.5萬元以上，這些政策都沒有經過公共討論，都是由上而下一夕之間突然宣布，全教總要求召開國家教育會議。

侯俊良說，一如全教總對於準公幼反對的立場，對於這種教育資源不是用在建設投資可以延續應用的方式，都表達反對。

侯俊良說，政府以政策減輕家長和學生負擔，如果不會排擠到其他教育預算的話，全教總會支持，但整個高中職、高教現場的教育問題，不是只學費而已，重點還是要回歸到質的部分，如何提升各校辦學品質，提供學生更適性規劃，比免費更重要。