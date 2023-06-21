私大補助2.5萬「高中職學費全免」　家長團體：錢不是這樣灑的

▲行政院長陳建仁宣布將推動高中職全面免學費。（圖／行政院提供）

記者楊惠琪／台北報導

繼副總統賴清德昨宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬後，行政院長陳建仁今（20日）再加碼，將推3大配套措施，包括公私立大專弱勢的補助方案再擴大、公私立高中職學費全面免費、學貸延長。全國家長會長聯盟理事長黃正銘批評，政府一面進行私校退場、一面補助學生讀私校，邏輯矛盾，「國家的錢不是這樣灑的」。

陳建仁今表示，過去公私立大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕的學子在學校跟科系的選擇上，無法能夠適性跟公平地來選擇，將以減免學雜費落差的方式，使得私校的學費可以得到定額的減免，讓大家能夠更適性、更公平地來選擇。

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黃正銘說，公私立高職早就全面免學費，私立高中則設有家庭年所得148萬元的排富條款，為什麼當初要排富？就是因為這些家庭相對有能力，與其全面排富，不如提高排富門檻，「國家的錢不是這樣灑的，很多富人的子女念的是貴族私校，為什麼要把錢花在補助富人身上？」。

黃正銘還說，賴副總統昨天拋出就讀私立大專院校每學期補助2.5萬元，「拜託政府把錢花在刀口上」，政府一方面在推動私校退場，一方面卻補助私校學費，「本來就在安寧病房的學校，為什麼還要去救」，與其灑錢補助，不如把私立大專校院、高中職的辦學品質全面提升、全面均質化，再來進行學費補助更有意義。