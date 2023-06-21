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威士忌變維士比！超商禮盒酒竟遭掉包　警排除千面人手法

▲▼超商酒類禮盒被掉包，威士忌變「維士比」（左一），新莊區一家便利商店威士忌被掉包，威士忌禮盒放在貨架上竟被掉包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲超商酒類禮盒被掉包，威士忌變「維士比」（左一） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名婦人到便利商店買了一瓶威士忌禮盒，回家後發現被掉包，裡面裝了疑似水的液體，凌晨到超商去更換，店員覺得奇怪，清查貨架上另外2瓶酒也都被掉包，警方獲報到場查扣3瓶被掉包的酒，目前調閱監視器初步排除婦人涉案，另已將酒瓶液體送至三總毒物科檢驗，將繼續釐清涉案嫌疑人，由於超商未接到恐嚇訊息，排除「千面人」手法。

經了解，一名婦人在21日凌晨1時許，買了一瓶蘇格登威士忌，返家要飲用時，發現酒瓶根本被掉包，裡面也不是裝酒，疑似水的物質，她立即返回超商更換，店員覺得奇怪，再檢視其他2瓶禮盒酒，均被掉包。

▼新莊區一家便利商店威士忌被掉包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼超商酒類禮盒被掉包，威士忌變「維士比」（左一），新莊區一家便利商店威士忌被掉包，威士忌禮盒放在貨架上竟被掉包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局同日上午11時許，接到福德三街便利商店報案，指稱店內1瓶蘇格登威士忌及1瓶仕高利達及1瓶軒尼詩VSOP，酒瓶都被掉包，其中VSOP裡裝著「維士比」藥瓶，裡面均裝有疑似水的液體，警方獲報到場，將3瓶酒帶回調查。

警方表示，經調查超商並未接獲恐嚇電話或信件，初步排除「千面人」手法，目前3瓶裝有疑似水質的酒瓶已送往三總毒物科檢驗，並調閱監視器排除婦人涉案，將繼續調查是何時被掉包，釐清涉案嫌疑人，將朝竊盜罪偵辦。

▼威士忌禮盒放在貨架上竟被掉包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼超商酒類禮盒被掉包，威士忌變「維士比」（左一），新莊區一家便利商店威士忌被掉包，威士忌禮盒放在貨架上竟被掉包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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