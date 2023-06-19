跟老婆吵架去找朋友…他「連撞4車」肇逃！拿球棒喊：怕有人要打我

▲屏東男服用安眠藥跟老婆吵架後外出，連撞4車肇事逃逸，警方逮到人了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣恆春鎮南灣路北上車道18日晚間，發生一起肇事逃逸事件！一名陳姓男子開車行經該路段時，先是失控擦撞內側車道停等紅燈的自小客車後，接著擦撞3台車，全案共2人受傷，他發現釀禍了，竟然從車內爬出後徒步離開現場。警方循線逮到人，陳男稱有人要打他，才會離開現場。

屏東警方18日晚間9時許接獲通報，一輛自小客車恆春鎮南灣路北上車道直行，失控擦撞內車道停等紅燈的自小客車，之後又擦撞3台車，駕駛陳姓男子肇事後從車內爬出，手持球棒往北步行離去。

警方趕抵現場處理並在周邊尋獲陳男帶回，本案計有2名傷者，分別為肇事駕駛及被擦撞車輛之乘客，傷勢為臉部擦傷，各個駕駛酒測值皆為0。

根據警方初步了解，陳姓駕駛因服用安眠藥精神狀況不佳，且與妻子吵架心情不好，開車外出找友人，行經事故地點車輛失控肇事，因害怕遭人追究肇事責任、有人要毆打他，才從車內拿球棒逃離現場，現場未有打架情事。

恆春分局分局長林明波表示，肇事駕駛受傷送醫，全案後續依肇事逃逸案偵辦，也呼籲民眾若不慎肇事應立即報案，並採取協助傷者就醫、處理毀損車輛等必要措施，切勿直接離開現場，以免使傷害擴大。