快訊／國1彰化段「3貨車追撞」 占外車道回堵1km ▲國1北向195K，3貨車追撞。（圖／翻攝高速公路1968） 記者劉人豪／彰化報導 國1北向195K彰化段，今（21）日9時38分發生1輛大貨車+2輛小貨車追撞事故，占外車道回堵1k，詳細事故原因仍待釐清。 娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友 ET快訊 快訊／NONO爆性侵 她再打臉「朱海君說謊」 快訊／NONO被控「都找這種下手」！ 快訊／5億高中生被認假結婚！ 「4大事證」曝 快訊／控NONO無套侵犯逼問「大不大」 她崩潰：我非常痛 快訊／5億高中生驗2551種毒藥物 結果出爐 快訊／NONO遭控「車上強吻揉胸」 手機藏海量女孩名單 快訊／NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出！ 快訊／檢認定夏男「沒殺人」 不起訴原因曝光 快訊／5億高中生案殺人罪不起訴 高大成說話了 LIVE／「NONO性騷女快20個！」 網紅現身說明 快訊／夏男1罪起訴！ 5億遺產恐無法繼承 炎亞綸性愛片外流 「對質前男友」私訊曝 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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