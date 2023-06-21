蔣萬安私幼補助每年5.2萬　防領完錢就跑！學期中遷戶籍將追繳

▲台北市長蔣萬安出席中山區里長座談。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲卸任前推私幼補助，將每學期1萬3660元提高到每學期2萬5880元，意即每年5萬1760元；台北市長蔣萬安上任後則多加碼240元，變成每年補助5萬2000元，並於今年8月上路。為防民眾領完錢就遷戶籍，蔣萬安21日表示，會祭出「追繳機制」。

柯文哲任內的私幼補助，原為「一生六六大順」方案，也就是補助每生每學期1萬3660元，後來柯文哲即將卸任前、2022年10月3日，推出每生每學期最高2萬5880元，換算下來就是每年補助5萬1760元；但因教育部希望各縣市私幼補助退場，由中央統一執行，因此方案被教育部「打槍」，並稱微調增加部分要由北市自籌，其經費達1.53億元。

但儘管中央不樂見各縣市自行推私幼補助，蔣萬安上任之後，仍堅持推出私幼補助加碼方案，並比柯文哲的5萬1760元方案，再多增加240元，來到每年5萬2000元，意即一學期2萬6000元；不過21日卻有媒體誤解，誤以為此案比柯市府加碼逾9成，其實僅是每年多240元、一學期多120元。

針對私幼補助，蔣萬安表示，最早各地方政府有「一生六六大順」方案，但中央希望規劃退場機制，不過北市在今年上半年結束後，規劃出了新的補助方案，為最高每學年補助2萬6000元、1年5萬2000元，希望透過此方案減輕年輕爸媽負擔。

至於外界擔憂此為「大撒幣」政策，如何防範領完錢後又將戶籍遷出？蔣萬安回應，這部分會有「追繳機制」，最重要的是他非常重視孩子教育，「再怎麼窮，都不能苦到孩子。」北市府竭盡所能提供友善育兒教育環境，盡所能減輕年輕爸媽負擔。

針對「追繳機制」為何？台北市教育局表示，幼兒園提出申請前，務必請家長填具申請書，確認補助規定及相關應遵守義務，如果申請補助後有違反規定，經教育局與民政局戶政資料比對不符，依規定幼兒園要負追繳責任，追回已撥付補助款項，屆期未依限返還者，則將移送法務部行政執行署強制執行。