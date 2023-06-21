高雄爆狼師性侵女學生　議員喊話市府：立即要求補習班暫停營業

▲女網友自述曾遭高雄補習班狼師性侵。（示意圖／達志影像）



記者賴文萱／高雄報導

網路一名音樂教師爆料指出，自己13歲時曾遭到狼師性騷、性侵，整個過程長達3年，並示警該名補教老師現在還在高雄3個地區任職。高雄市議員黃彥毓發文要求，市府針對疑似事件的補習班應該先要求暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，等待檢方釐清。

黃彥毓發文指出，看到一名網友自白，在她還是一名13歲國一生的時候，遭受補教老師性侵長達3年，直到現在過了20幾年才敢說出來，因為該補教老師及補習班還在前鎮區活躍，招生範圍遍及前鎮、鳳山，希望家長能夠慎選補習班，避免子女遭受狼爪。





▲高雄市議員黃彥毓。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃彥毓說，知道消息後他非常震驚，一想到這麼令人痛心的是發生在選區內，就感到十分不安，儘管20幾年前的往事，但這期間是否有其他受害學童呢？想到這就讓他不寒而慄。

隨後他馬上詢問教育局是否知情，教育局的確有掌握到相關的訊息而且也已函送檢察署偵辦，但他認為這件事情教育局甚至市府，根本沒有意識到這件事情的嚴重性，而且並沒有站在受害者的感受來處理。

他認為，疑似事件的補習班應該先要求暫停營業，待檢方釐清，因為對大家來說可能只是一天、兩天的日子，但是對可能已經受害的學童而言，那遭受摧殘的一天、兩天將是他們一輩子的噩夢。

另外，黃彥毓提到，這事件有沒有超過法律追訴期不是重點，重點是犯罪嫌疑人依舊在教育界服務，這才是要關心的。他相信這個女生勇敢揭開陳年傷疤，去控訴這一名還在補教界遊走的狼師，是因為不想再有下一名幼童走上跟她一樣的命運。

至於其實到底是哪間補習班？黃彥毓表示，這已經靠著鄉民的力量在社群上傳播開來，該補習班的臉書留言也已經關閉，他不贊成民眾動用私刑，也不希望有心人士以正義的名號對受害者可能造成第二次傷害。因為當調查速度比不過網路鍵盤的速度時，最後都可能讓事情更加糟糕。

▲受害者揭露狼師仍在擔任教職工作。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

對此，教育局表示，該案屬公訴罪，當事人親友向高雄市社會局家防中心通報後，教育局即同步獲悉相關事證，第一時間已主動將現有相關事證移請台灣高雄地方檢察署進行刑事調查。 教育局表示，本案將由高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。

同時，教育局也將依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」啟動行政調查。