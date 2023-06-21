台大社會系再傳違反性平事件！系方：充分配合調查

▲繼李明璁疑之後，台大社會系再傳助教涉及違反性平事件。（圖／翻攝自李明璁臉書）

記者許敏溶／台中報導

台大社會系前助理教授李明璁遭控誘導女學生發展私人感情，今（21日）再傳出有助教疑似違反性別平等事件，台大社會系今天在臉書發表聲明，指系上正在檢討過去處理這些事件不足之處，目前已將各個案件通報台大性平會，實際狀況有待性平會調查釐清，相信性平會對於系方處理責任，也會進行調查並有結論，系上會充分配合調查。

台大社會系前助理教授、節目主持人李明璁遭控誘導女學生發展私人感情，而且被害人不只一人。李明璁18日在臉書回應，對因感情關係處理不當而受傷的朋友，感到抱歉，但強調無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，將辭去目前所有教職且未來將不再任教，並願意配合一切性平相關調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指台大社會系前助理教授、節目主持人李明璁，涉嫌誘導女學生發展私人感情，陳述自身經歷並附上電子信箱，希望有更多被害人提供證詞。台大社會系隨後發布聲明，指已依法通報性平會處理。李明璁後來也宣布，辭去目前所有教職且未來將不再任教，並願意配合一切性平相關調查。

不過，上述事件真相尚未出爐，現更傳出還有一名助教疑似違反性別平等事件，台大社會系今天在臉書貼出聲明，指對於接連發生疑似違反性別平等事件「甚感沈痛」，正在檢討過去處理這些事件不足之處，也會勇於承擔應負的責任，並希望從這些事件學習建立、深化更符合性別平權與多元包容的教育環境。

台大社會系表示，在處理每個個案的過程，以保護學生為原則，但是顯然仍有不周延、疏漏之處。目前已將各個案件通報台大性平會，實際狀況有待性平會調查釐清。相信性平會對於系方處理的責任，也會進行調查並有結論，系方會充分配合調查，藉此了解自己不足之處，力求改進。

除了配合性平會的調查之外，台大社會系指出，正研討在系上建立更完備的相關措施，而性別平權與多元包容是本系看重的價值，多年來也持續深耕，系上老師會齊心協力，透過這些事件加以檢討，為我們看重的價值更加努力。