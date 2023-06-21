停機車立中柱不慎摔倒單手撐地　南投婦「舟狀骨骨折」

▲舟狀骨骨折情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

45歲林姓婦女騎機車返家、停車立中柱時， 所著寬褲的褲管不慎被勾到，連人帶車一起摔倒，並下意識地以左手撐地，左手腕隨即出現紅腫疼痛，就醫之後確診為「舟狀骨骨折」。

衛福部南投醫院物理治療師郭俊毅指出，大部分的民眾跌倒時，反射性的手撐地容易造成腕部的遠端橈骨骨折、舟狀骨骨折、月狀骨不穩定，伴隨腕部甚至手肘處的韌帶受傷；運動選手則可能在運動過程導致手腕部的「鉤狀骨」骨折，尤其是需要握球棒、球桿或是球拍的運動項目的運動員，如旅美棒球好手張育成先前在比賽時，即疑似因揮棒導致左手「鉤狀骨」骨折。

▲舟狀骨、橈骨、鉤狀骨介紹。（圖／衛福部南投醫院提供）

郭俊毅表示，上述傷勢有徒手檢查、Ｘ光及超音波等檢查方式，當確診為遠端橈骨骨折，依嚴重程度可進行手術及非手術治療：手術即使用內固定植入物、讓骨頭癒合，而非手術治療則採用徒手復位加上石膏或副木固定，根據癒合程度來決定拆除日期，而舟狀骨骨折有時難以診斷出來，若不妥善處理，容易造成骨骼遲癒或不癒合、發生骨骼缺血性壞死，通常在術後或復位加上石膏或副木固定後，便能搭配復健治療，可使關節活動度增加，疼痛度減輕及力量恢復。

在復健治療方面，郭俊毅說明，復健科會藉按摩手法及患者主動的幫浦運動，來減緩腫脹及疼痛，可搭配使用冰敷來加強效果，並藉由被動關節的活動，來減少因石膏固定太久而造成的關節僵硬攣縮，維持手部功能正常化，加強主動關節活動也能增加肌力，讓患者早日回復到正常的生活。