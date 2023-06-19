屏東垃圾車遭追撞！隨車員骨折　休旅車駕駛一度受困

▲休旅車追撞公環保車，車頭變形 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一台休旅車日前在屏東縣新園鄉仙吉路追撞新園鄉公所環保車，造成環保車隨車清潔隊員受傷骨折，休旅車車頭嚴重變形，駕駛受困車內，屏東縣政府消防局出動救護車前往救援送醫，相關肇事原因及責任由東港警方調查釐清。

屏東縣政府消防局於日前下午16點30分接獲新園鄉仙吉路車禍報案，報案人表示有人員夾困，立即派遣新園分隊救護車、救助器材車及萬丹分隊救護車前往搶救。

新園分隊人車到達，由於當時下大雨，現場為一部休旅車追撞新園鄉公所環保車，造成環保車隨車人員右小腿開放性骨折及身上多處擦傷；新園分隊小隊長黃志然立即於救護車上協助將止血帶打在傷者右小腿上，並利用抽吸式護木固定傷者腿部，避免傷者持續大量失血，另休旅車車頭嚴重變形，駕駛受困於車內，救災人員立即協助駕駛脫困，現場共有2名傷者，後續肇事責任由員警釐清。

消防分隊表示，這次的車禍救護救助過程中，特別感謝新園義消團長黃坤中及新園救護義消分隊長黃秀鳳，因車禍地點離住家不遠，聽聞車禍撞擊聲後，立即趕往現場參與救災與救護，不只協助傷者包紮止血，也於現場協助人員的搬運，讓此次救災過程中十分迅速的將傷者送醫。