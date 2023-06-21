蔣揚基金會暑假辦快樂兒童美語夏令營　讓孩童在佛光中輕鬆學習

▲蔣揚社會福利慈善事業基金會今年再度開辦輕鬆有趣的「快樂兒童美語夏令營」活動，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假即將到來，為讓孩子多學習有用知識，也讓家長能放心，蔣揚社會福利慈善事業基金會今年再度開辦輕鬆有趣的「快樂兒童美語夏令營」活動，時間自7月2日至8日共7天6夜，對象為國小四至六年級（10~13歲）學童。

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除有生活化美語課程，並安排手作、園藝、夜遊觀星及參訪左鎮化石館等戶外活動，內容新奇有趣，讓小朋友邊遊戲邊快樂輕鬆學習美語，活動全部免費，報名時間自即日起至6月30日止，歡迎家長把握機會報名。

蔣揚慈善基金會董事長譚守馨表示，科技進步3C產品盛行，暑假時很多家長擔心孩童沉迷其中或往外跑，加上美語是國際通用語言，希望孩子能參與補習班美語活動，但山區學習資源較都市匱乏，為讓孩子在暑假期間也能有學習機會，基金會曾於暑假開辦兒童美語夏令營活動，讓孩子在環境優美的左鎮噶瑪軋居寺中上課，於佛光中學習，親近佛法及接觸大自然，培養良好心性與品德，並遠離3C產品危害，深受家長歡迎，後因師資難求及疫情一度停辦，今年疫情解除，再度於暑假開辦夏令營課程。

夏令營活動香光院為夜間住宿點。洛本天津仁波切說，「香光」為戒香之光，取「守戒清淨，戒德馨香」之意，香光院為藏式平頂建築，是典型的藏傳佛教寺院風格，佛龕浮雕、玄關、長柱深具藝術性，二樓佛殿主尊為綠度母，是觀音菩薩悲淚所化，如母親慈愛獨子，恆常守護眾生，期望眾學子猶如在母親懷抱中安心生活與學習。

譚守馨董事長指出，為滿足學童的求知慾，夏令營規劃許多新奇有趣的生活化課程，有顏色探索、食物九宮格、動物方程式等多元美語活動，還有補夢網、相框、蠟燭、押花、小精靈的家等手作及園藝活動，另也規劃夜遊觀星、影片及書籍欣賞，讓小朋友在輕鬆氣氛中快樂學美語。

譚守馨董事長表示，夏令營除學習課程外，也安排許多知識性戶外活動，將帶領學童到鄰近的左鎮化石園區看猛獁象、劍齒象、貝類等海相和陸相生物化石，並到新化馬場騎馬體驗，還有塔之境英文遊戲、豐富美味甜點、下午茶、野餐、宵夜及夏日烤肉分享晚會，活動全額免費，也歡迎有意擔任志工者共同參與。