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台大山地實驗農場「在地蔬食」活動登場　免預約即可付費入園

▲台大山地實驗農場於7月至8月將舉辦「在地蔬食」活動，期間付費即可入場、免事先預約。（圖／台大山地實驗農場提供，下同）

▲台大山地實驗農場於7月至8月將舉辦「在地蔬食」活動，期間付費即可入場、免事先預約。（圖／台大山地實驗農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假腳步越來越近，台大山地實驗農場將於7、8月舉辦「在地蔬食」開放型活動，活動期間付費即可入場，免事先預約，邀請民眾到梅峰感受山區沁涼的空氣、飽覽精彩的溫帶景緻、認識友善環境的農業耕作，還可體驗親手採摘有機
蔬菜的樂趣。

台大山地實驗農場指出，該農場又稱「梅峰農場」，位在仁愛鄉海拔2100公尺處，距離清境農場約10分鐘車程，距離合歡山也只要40分鐘，為台大園藝系的實習場域，多年來戮力推動有機農業和環境教育，並通過環保署環境教育設施場所和MOA有機驗證；即使在炎炎夏日，身處梅峰依然有如吹冷氣般舒適，園區內除種植平地少見的溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀布置，還有夏日限定的球根秋海棠特展，亦提供定時導覽服務、讓遊客深入了解農場經營理念或花草故事。

▲台大山地實驗農場於7月至8月上旬將舉辦「在地蔬食」活動，期間付費即可入場、免事先預約。（圖／台大山地實驗農場提供）

場方表示，今年農場餐廳提供自助式午餐，可於來場7天前預約（049-2803891）或當日上午10時30分前於售票處購買限量餐券，希望透過「吃在地、吃當季」的綠色飲食概念，邀民眾一同參與從產地到餐桌的連結；場內還辦理有大人小孩都喜愛的採水蜜桃、李子體驗，因為限量無法預約，每日下午5點於「本場官網─最新活動─在地蔬食頁面」公告次日採果種類及人數，民眾可於門口付費時加購採果券。

▲台大山地實驗農場於7月至8月上旬將舉辦「在地蔬食」活動，期間付費即可入場、免事先預約。（圖／台大山地實驗農場提供）

台大山地實驗農場「在地蔬食」活動期間為7月1日（六）至8月31日（四），入場時間每天上午8點半至下午3點半；場方提醒參觀民眾如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，務必留意身體狀況並斟酌行程，活動期間配合防疫需求，進入農場請全程配戴口罩，全場禁止吸菸飲酒，並請勿攜帶寵物；詳情請上台大山地實驗農場官網查詢（https://mf.ntu.edu.tw），洽詢專線（049）280-1810，服務時間週一至週五上午8時10分至11時30分、下午1時10分至4時30分。

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