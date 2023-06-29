對台大學倫案首度表態　校長陳文章：陳明通應公開道歉

▲國安局前局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被控論文抄襲，碩士學位也雙雙被撤銷。台大校長陳文章28日晚間首度表態，稱自己以台大教授的身分來看，認為台大聲譽受到傷害，陳明通身為指導老師當然有責任，也應該向社會大眾致歉。

台大教評會日前認定，陳明通未達應解聘程度，但未來不能歸建擔任教授、不能再申請延長服務、不得再聘任為兼任教師。對此，陳明通發聲明表示，林智堅論文是「世紀大冤案」，他會繼續努力平反，盼早日還學生一個公道跟清白。

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台大校長陳文章28日晚間接受媒體聯訪時表示，他以台大教授的角度來看，認為陳明通確實有指導不周的責任，因為老師本來就該把關論文品質，即便每位老師都有不同的指導方法，但陳明通日前公開表明他指導的論文有撰寫公版，可能因此導致學生論文有相似之處，或論文出現瑕疵。

陳文章指出，這種事情對台大校譽傷害很大，但陳明通至今仍出面喊冤，強調會持續替學生平反。他認為，既然2位學生學位被撤銷後未再採取後續申訴，陳明通身為指導老師、台大老師，在指導學生上有責任，應該主動出面向社會大眾致歉。

▲台大校長陳文章。（圖／記者林敬旻攝）

事後，陳明通未被解聘，可能不合社會期待。陳文章解釋，他了解這件事對台大校譽傷害很嚴重，但台大沒有法源依據，根據早期修訂的《教師法》，教師必須涉及叛國、貪污、性侵、霸凌等罪名才會被大學解聘，所以最後只能這樣處理，他也呼籲教育部修法，把論文指導責任納入。

至於台大社科院長蘇宏達喊話公開審定審議書，陳文章認為，台大不能違法，根據保密原則不予公開，更何況當事學生沒有異議，也沒有再申訴，審議書是否公開不影響原來判決，論文被註銷、學位被撤銷都已經確定。