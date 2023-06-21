今夏至！明雨區擴大　連假變天

▲端午連假天氣預報。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「夏至」，北半球白晝最強、黑夜最短的一天。中央氣象局預報員林定宜表示，周四端午節、周五天氣轉稍不穩定，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後對流發展稍旺盛，西半部、東北部和各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天西南風持續影響，各地多雲到晴、高溫炎熱，白天普遍達32至35度，尤其北北基、桃園、雲林、南部及花東縱谷都可能達到36度以上，東南部有焚風發生機率；由於太平洋高壓較強，午後降雨範圍小，僅山區有零星雷陣雨的機會。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周四、周五依舊西南風影響，北方鋒面稍接近，天氣轉稍不穩定，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後對流發展稍旺盛，西半部、東北部和各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機率。

林定宜表示，周六至下周二由偏南風逐漸轉為東南風，各地大多多雲到晴，東南部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。

至於近期是否可能有颱風發展，林定宜分析，目前是有熱帶擾動，但還沒發展起來，仍要再觀察。

▼端午連假雨區擴大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

