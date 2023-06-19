端午連假前期「午後雷雨區最大」　半個台灣有雨！周末天氣又回穩

▲明日天氣高溫炎熱。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天白天高溫炎熱，午後僅山區有零星短暫雨。連假前兩天的周四、五大氣環景比較不穩定，午後雨區擴大，各地山區、西半部及東北部的平地都有雨，周末水氣再減少，東南部有零星短暫陣雨，午後各地山區、西半部有短暫雷陣雨。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天白天高溫炎熱，各地33-35度，局部有36度以上高溫，午後僅山區有零星短暫雨，清晨到上午中南部也有零星降雨。

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氣象局已發布高溫資訊，明(20)日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、彰化縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

周四、五大氣環境不穩定，清晨到上午中南部、北部有局部短暫陣雨，午後雨區擴大，各地山區、西半部及東北部的平地都有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢。因雲量增多溫度略降至32-34度。

周末到下周天氣回穩，水氣減少，環境場轉為東南風，東南部有零星短暫陣雨，午後各地山區、西半部有短暫雷陣雨。

▼未來一周天氣變化。（圖／氣象局）