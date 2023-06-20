　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假變天！　明顯午後雷雨擴大

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周四、周五午後雷陣雨擴大。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午連假雨區擴大！中央氣象局預報員曾昭誠表示，周四、周五午後雷陣雨擴大滿多，包括西半部、東北部和各地山區都有明顯雷陣雨。

氣象局發布「高溫資訊」，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，今天（20日）白天花蓮縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現機率；台南市、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、台東縣為「黃色燈號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五西南風影響，今日、周三各地多雲到晴，午後山區有些雷陣雨；周四、周五午後雷陣雨擴大滿多，包括西半部、東北部和各地山區都有明顯雷陣雨；此外，今到周四台東可能有焚風發生。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周六到下周一轉東南風，東南部有零星陣雨，午後西半部和東半部山區有雷陣雨。

曾昭誠表示，未來一周滿炎熱，預估今天、周三最熱，各地高溫33-35度，有發「高溫資訊」地區可到36度，周四後各地高溫大約32-34度。

而最近會不會有颱風生成，曾昭誠分析，下周南海可能有比較大片的低壓帶，至於會不會有東西發展還不一定，仍要再觀察。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃子佼「毀滅式自白」一張圖解13藝人內幕！還有未爆彈？
快訊／鐵達尼號「觀光潛艇」失蹤5失聯　英國富豪哈定在船上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

何則文被控性侵連PO兩次文道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

「你忘了世上還有愛」吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

黃子佼性騷風暴「張菲根本先知」　《龍兄虎弟》過往片段挖出

知名青年職涯教練被控性侵　合夥人3千字曝誘拍裸照：還要說感恩

黃子佼扯大S黑底！　汪小菲「速抵台北」抱兒子與張蘭直播

連假變天！　明顯午後雷雨擴大

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範　她嘆：不講義氣又自私

黃子佼「毀滅式自白」一張圖解13藝人內幕！還有未爆彈？

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

何則文被控性侵連PO兩次文道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

「你忘了世上還有愛」吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

黃子佼性騷風暴「張菲根本先知」　《龍兄虎弟》過往片段挖出

知名青年職涯教練被控性侵　合夥人3千字曝誘拍裸照：還要說感恩

黃子佼扯大S黑底！　汪小菲「速抵台北」抱兒子與張蘭直播

連假變天！　明顯午後雷雨擴大

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範　她嘆：不講義氣又自私

黃子佼「毀滅式自白」一張圖解13藝人內幕！還有未爆彈？

7月估有小旺季、航商勢必推一波漲價　運費戰將暫時休兵　

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

股神巴菲特曝親身經歷　給內向者6點忠告：征服恐懼

未見中國經濟刺激措施加劇市場擔憂　國際油價下跌

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

黃子佼住進加護病房！驚傳「無法言語表達」　最新病況曝光

何則文被控性侵連PO兩次文道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！黃子佼認性騷…打破沉默談「認識的佼哥」

夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級

日本推《鬼滅之刃》霞柱日輪刀！長91公分再現、還收錄霞之呼吸音效

正在用吹風機！孩突砸氫氣球　「瞬間炸出火球」驚悚畫面曝光

生活熱門新聞

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

即／網友指北市某國中藏狼師　校方啟動調查

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

嚇死人本土確診瘋傳　疾管署：假訊息

更多熱門

相關新聞

連假前期午後雨區大　半個台灣有雨

連假前期午後雨區大　半個台灣有雨

明後兩天白天高溫炎熱，午後僅山區有零星短暫雨。連假前兩天的周四、五大氣環景比較不穩定，午後雨區擴大，各地山區、西半部及東北部的平地都有雨，周末水氣再減少，東南部有零星短暫陣雨，午後各地山區、西半部有短暫雷陣雨。

連假午後雷雨區漸增　周末雨區最廣

連假午後雷雨區漸增　周末雨區最廣

夏天來了！　鄭明典：「3個熱區」慢慢浮現

夏天來了！　鄭明典：「3個熱區」慢慢浮現

連假雨區擴大　變天地區曝

連假雨區擴大　變天地區曝

夏至來了！變天最熱時期「炎端午」

夏至來了！變天最熱時期「炎端午」

關鍵字：

氣象氣象雲曾昭誠氣象局

讀者迴響

熱門新聞

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

徐乃麟回應了...還原錄影情況

NONO「沒有印象」撇性騷！爆料女模再發聲：歡迎提告

吳宗憲堅決提告黃子佼！　

曾國城曾喊「絕對維護古蹟」！網翻出打臉片段：先知節目

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼連環爆「曾國城古蹟喝酒」

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

黃子佼猛爆13藝人黑料　最強狗仔開腔：95%相符

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面