連假變天！　明顯午後雷雨擴大

▲周四、周五午後雷陣雨擴大。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

端午連假雨區擴大！中央氣象局預報員曾昭誠表示，周四、周五午後雷陣雨擴大滿多，包括西半部、東北部和各地山區都有明顯雷陣雨。

氣象局發布「高溫資訊」，西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，今天（20日）白天花蓮縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現機率；台南市、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、台東縣為「黃色燈號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五西南風影響，今日、周三各地多雲到晴，午後山區有些雷陣雨；周四、周五午後雷陣雨擴大滿多，包括西半部、東北部和各地山區都有明顯雷陣雨；此外，今到周四台東可能有焚風發生。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周六到下周一轉東南風，東南部有零星陣雨，午後西半部和東半部山區有雷陣雨。

曾昭誠表示，未來一周滿炎熱，預估今天、周三最熱，各地高溫33-35度，有發「高溫資訊」地區可到36度，周四後各地高溫大約32-34度。

而最近會不會有颱風生成，曾昭誠分析，下周南海可能有比較大片的低壓帶，至於會不會有東西發展還不一定，仍要再觀察。