Metoo陸戰隊版！女兵買酒答謝「恩人」士官長　慘遭性侵

▲陸戰隊女兵慘遭士官長性侵，事後多次割腕自殘。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

#Metoo陸戰隊版！在海軍陸戰隊服役的女兵小珮（化名），2020年間因換單位不熟悉，幸好蔡姓士官長協助，讓她度過難關。小珮之後買啤酒答謝士官長，應蔡男邀約到他寢室喝酒，沒想到卻遭蔡男性侵得逞。事發後小珮因壓力太大，還出現持刀割腕自殘行為。最高法院審理後，將蔡男判刑4年2月定讞。

判決指出，小珮當時為連上的上兵，換單位後因不適應軍旅生活，蔡男曾對她施以援助。小珮心生感激，2020年9月晚間，買了啤酒放在蔡男的寢室答謝，蔡男隨即以LINE邀請小珮前來共飲。2人共飲約1小時後，小珮打算離開，但蔡男突然伸手勾住她的脖子，將小珮強壓在床上，性侵得逞。過程中小珮嘴巴上不斷說不要，也不斷掙扎拒絕，但仍遭侵犯，事後她倉皇逃離士官長寢室。

小珮逃離後，想到若在軍中飲酒會遭懲處，可是又不甘被士官長侵犯，徹夜難眠。第二天一早，她就哭著向同寢室的另名女兵說，「士官長做了對不起他老婆小孩的事。」並將被侵犯的過程說出。沒多久，同寢室另一名女士官也回到寢室，看到小珮的慘狀，3人隨即向輔導長報告，全案因此爆發。蔡男隨即因為在軍中飲酒，5天內就遭撤職，隔年4月中退伍。而全案經檢方偵辦後，提起公訴。

法院審理時，蔡男否認犯罪，辯稱「當晚喝酒聊天有拍一次小珮的肩膀，除此之外都沒有再碰到小珮的身體。」此外，小珮因壓力太大，出現多次割腕自殘的狀況，蔡男辯護人更說，小珮先前就因為適應不良而割腕，不能因為她又割腕就對蔡男做出不利認定；也說小珮的驗傷紀錄中，並未檢驗出太多男性的DNA，無法證明蔡男性侵。

但法院根據證人的供詞，以及小珮的就醫紀錄，認定蔡男確實性侵，一二審均將他判刑4年2月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。