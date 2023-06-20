催情水加酒害淪性奴！3狼噁％4傳播妹　她醒來摸內褲詭濕崩潰了

▲賴男在4名傳播妹的酒中加入「催情水」，與友人一起性侵得逞，等她們清醒發現內褲不明液體，驚覺已遭狼爪。（示意圖／翻攝pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

新北市賴姓男子等數名友人叫來4名傳播妹陪喝酒，賴男卻偷偷在酒裡加了號稱會淪為「性奴隸」的催情藥水，趁4女喝下昏睡之際與友人輪姦得逞，有女子醒來後發現內褲異常濕了一片，懷疑遭性侵前往採驗，並報警揭發案情。其中賴男在內共3人有性侵事實遭起訴，3人皆分別賠償15至36萬向受害女子尋求和解，法院審後將下藥的賴男依以藥劑犯強制性交罪等罪，處4年10月；另2名友人皆處2年徒刑，緩刑5年。

根據判決，事件起先發生在2019年10月12日，邱男在賴男新北市的住家飲酒，邱男臨時提議叫傳播妹來助興，於是叫來A、B兩名女子，賴男卻背地裡在女子的酒中加入標榜「理性崩壞」、淪為「性奴隸」的不明藥水，等2女皆昏睡後，拱邱男對A、B女脫褲性侵，賴男自己也對A女硬上；2名女子睡了幾個小時終於清醒，雖然衣著完整，卻覺得全身無力，還發現內褲底部異常的濕潤，察覺有異。

過了3日，賴男與一群友人又在家中飲酒，邱男再找來C、D兩名傳播妹，賴男故技重施，瞞著在場所有人在傳播妹酒中加入同樣藥物，等2女又昏睡過去，讓張姓友人將D女抬進房間性侵；賴男自己要對C女下手時，正將她褲子脫到一半，C女突然驚醒大叫，並當場報警處理，員警趕到場起獲賴男使用的催情藥水，而4名受害的傳播妹到醫院採檢出男性的體液，與殘留的藥物反應，氣憤對這群人提告。

賴男坦承，自己私下將網購來的情趣水加入傳播妹的酒水中，友人通通不知情，檢察官依據證據認定在場賴姓、邱姓、張姓男子有實際犯行，將3人起訴。

法院審理過程，因邱男與B女和解、並賠償20萬，依乘機性交罪2罪處有期徒刑2年、緩刑5年，支付罰金20萬元；賴與張不滿一審結果上訴，除了因故過世的A女，賴與其他3名女子都談成和解，願意支付共45萬元，高等法院依藥劑犯強制性交罪、幫助犯乘機性交罪等4罪，應執行4年10月徒刑；張男部分，因與D女以36萬和解，依乘機性交罪處有期徒刑2年、緩刑5年。全案仍可上訴。