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作家何則文被控性侵！深夜私訊受害者「我會用生命補償你」

▲▼何則文。（圖／翻攝自Facebook／何則文）

▲何則文遭控性侵及誘拍裸照後發文道歉。（圖／翻攝自何則文臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

知名作者、青年職涯教練何則文被黃姓合夥人指控性侵，還曾誘拍裸照，對此他多次道歉，承認確實有傳裸照，但並未性侵。不過，黃姓合夥人稍早再度現身，透露加害者昨晚有私訊和打給他，他更強調，「我會好好的渡過這一關，讓大家相信這個社會還有公平正義。」

在事件曝光後，黃姓合夥人稍早發文指出，「整個晚上我幾乎沒睡，我知道自己可能是極少數願意站出來指控的男性受害者。而且我也知道，我要面對的是一個網路上極具聲量的人，可能有很多他的粉絲會挺他，但我還是講出來了。」

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他表示，「昨天加害者有打電話跟私訊給我，我都有收到，我沒有接聽，也沒有做任何回覆。我描述得非常詳細，因為歷歷在目，我真的忘不掉那些畫面。」

▲黃男曝光昨晚的私訊內容。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲黃男曝光昨晚的私訊內容。（圖／翻攝自當事人臉書）

黃男也提到，加害人的回覆每一個版本他都看過，從對方文章的脈絡，很明顯想要透過含糊不清的語句，導向幾個目的，「1.我是自願的並且不存在洗腦。2.我們存在難以言喻的關係。3.主要是公事的問題。4.我在說謊，並且企圖利用他的說詞，創造出好像『我其實知道真相』、『我說的不是真相』等這種暗示的話，給閱讀的人製造類似定錨的效果，除了噁心跟毫無悔意之外我只想說，既然我決定把事情講出來了，便代表我已經有勇氣面對接下來發生的一切。」

最後，黃男更曝光昨晚的私訊內容，何則文表示，「我會用生命補償你，我很抱歉，但你放心，沒有任何其他受害者，謝謝你。」不過，後來何則文將訊息全數收回，種種舉動都被黃男截圖存證。

另外，何則文今也公開道歉，表示會離開公眾視野，用行動努力贖罪，未來收入扣除生活所需會捐給性暴力倖存者的輔導協會，同時退出參與的相關NPO組織。

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