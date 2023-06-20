富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆「肉體換住宿」　恐怖傷勢照曝

▲中國女生稱在馬爾代夫被酒店管家性侵。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

綜合印媒報導，一名中國公民18日在推特上發文稱，她在馬爾地夫豪華麗思卡爾頓度假村旅遊期間，被一名名叫烏沙姆（Usham）的工作人員性侵。她表示，度假村管理人員和馬爾地夫警方不作為，不僅對此事保密，而且到現在還沒有採取強制措施，來調查她的案件。她還配了證據圖片，包括遭到性侵後受傷、嫌犯以及向當地警方提交的投訴副本的照片。

據報導，26歲的受害人是一名目前在澳洲求學的中國公民，她在推特上寫道，她6月6日抵達馬爾地夫，原定於10日返回中國，但她決定延長逗留時間，入住在麗思卡爾頓法里島度假村，她絲毫沒有意識到，可能會降臨在她身上的噩夢。

據這名女生回憶，入住酒店後不久，作為度假村管家的烏沙姆就協助她安頓下來，並在她入住房間後，向她簡要介紹了酒店的設施。當天，她不小心將水潑到手機上，導致手機損壞。她說，她之所以向前台尋求幫助，是因為她很擔心，也不知道如何聯繫家人。他們派烏沙姆去幫助她。

受害女生回憶說，烏沙姆來到她的房間，並把自己的手機遞給了她。她將自己的SIM卡插入烏沙姆的手機，並與父母通話。然後烏沙姆坐在她的床上，開始和她交談。一開始，這些對話是很普通的。他問了諸如，「妳為什麼一個人來，妳住在哪裡等等」之類的問題。受害女生說，烏沙姆隨後開始問她一些私人問題，比如她昨晚做了什麼？以及她是否睡在室外游泳池旁？

「那時我才意識到他在看著我。後來。他離開房間一會兒就回來了，因為我媽媽發了一條微信，」她寫道，這次再和她聊天時，烏沙姆嘴裡含著一顆口香糖，問她要不要吻他。女孩覺得不舒服，告訴他，她不喜歡「身體接觸」。

「他又和我聊天，問問題。然後他拿起口香糖開始咀嚼，問我是否想親吻，這讓我麻木了。我大腦一片空白。我說不，我不喜歡身體接觸。我拿著我的電腦翻譯給他看，以防他聽不懂」，受害者在她隨後的推文中說，烏沙姆隨後用「妳不必感到羞恥，性是可以的」的理由，來脅迫她與她發生性關係。但她不滿時、拒絕時，他卻強行將舌頭伸進了她的嘴裡。

▲女孩全身傷。（圖／翻攝自極目新聞）

隨後，不顧女生強烈反抗，烏沙姆將她推到床上，開始毆打她，並最終性侵了她。烏沙姆在她的電腦螢幕上射精，然後用浴室裡的毛巾擦螢幕，然後說，他會再來的。

女孩回憶說，在可怕的事件發生後，她設法讓自己鎮定下來，並立刻告訴度假村經理剛剛發生的事情。然而，當他們出現在她的房間時，只是假裝一切正常。她敦促度假村工作人員報警。然而，度假村管理人員卻試圖掩蓋罪行。工作人員告訴她，他們會聯繫警方。與此同時，2名工作人員進入她的房間，沒收了她的筆記本電腦和毛巾，但是毛巾上沾有被告的精液。她告訴度假村工作人員，這些都是重要的證據，應該交給警方。

過了一段時間，警察趕到案發現場，給她錄下供詞。據女生補充說，警方採集了她的口腔樣本，並告訴她需要一周的時間才能得到結果。他們告訴她，她應該在結果出來之前離開馬爾地夫。警方也試圖平息此事，並進一步告訴受害人，他們當時沒有理由逮捕被告。

受害人補充說，她也繼續進行了體檢，「我全身都是瘀傷。」受害人寫道，感嘆馬爾地夫警方除了無視明顯的證據外什麼都不做。

「然後我被要求最早離開酒店。因為對方聲稱，這是警察和烏沙姆之間的案件，與酒店無關。他們不能再安排我的住宿。我離開了酒店，連一句道歉都沒有」，據她透露，該管理人員還污衊她是為了騙得「免費住宿」。

「你只訓練你的管家索要小費，我在你的酒店被性侵了，你什麼也沒做。你告訴我，我這樣做是為了獲得免費住宿。我付了全款給酒店。我是住在澳洲的中國人，我的家人很有名，也很富有」，該女生寫道，並附上了她遭到襲擊的照片。

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另據《馬爾地夫新聞》報導稱，該事件發生在麗思卡爾頓法里島度假勝地，該度假勝地以其原始海灘和熱情好客而聞名。

當地媒體報導稱，馬爾地夫警方表示，他們已對這些指控展開調查。他們確認他們已經收集了調查所需的必要樣本。警方進一步表示，尚未就此案逮捕任何人。