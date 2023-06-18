清涼彩扇迎夏至　永康就業中心祝福民眾求職包上

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，6月21日夏至特別舉辦「清涼彩扇，迎夏至」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

伴隨著白天最長的時刻，傳統的夏至到，也預告著夏天炎熱的來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，6月21日夏至特別舉辦「清涼彩扇，迎夏至」活動。

永康就業中心邀集社區小朋友與求職民眾共同參與此活動，希望透過夏至節氣活動，為在酷暑努力工作生活的民眾帶來清涼的心意，也透過孩子們純真無瑕的笑聲，收穫生活中小小可得的歡樂，共同對抗高溫沉悶，享受美好的夏日時光。





永康就業中心表示，跟隨四季的轉換腳步，每個人都勤奮不懈地在自己的職責崗位上努力，為了生活、為了家人、為了自己；雖然高溫的放送下，辛勤尋職、工作的汗水令人難耐，但努力的背後，總滿載豐富的收穫，可能是生活的安穩與家人的微笑，也可能是自我實現的滿足，一如每個人努力的心情，永康就業中心陪伴的大家。當天凡至永康就業中心洽公民眾，只要臉書打卡或加line並留言：「夏至繪彩扇，清涼求好職」，即可獲得一把空白紙扇，讓民眾彩繪，自行勾勒心中的職涯願景。希望透過活動讓洽公民眾感受傳統習俗的氣氛，並且揮別夏日沈悶的熱氣，也祝福求職民眾，在炎炎夏日尋得好工作。



另外在端午節連假之後，永康就業中心在6月27日(二)下午13:30-15:30辦理小型徵才活動，當日設攤的廠商有新元豪企業、府城汽車客運、全家便利商店、群品餐飲(石二鍋)、立康生物科技等5家廠商提供電子助理工程師、品保人員、暑期工讀生、市區公車駕駛長、倉管人員、門市職員、計時人員、製程技術員共提供百個以上職缺，歡迎應屆畢業生及有工作需求的民眾踴躍參加。

欲知更詳細徵才訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560> 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。