世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

▲ 臺北醫院團隊與世新師長、運動代表隊大合照。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

世新大學用心培育體壇選手，在體育領域表現亮眼。為提升運動選手安全，今(20)日在全體球員見證下，與衛生福利部臺北醫院簽訂醫療結盟，強強聯手，如虎添翼，將提供世新選手們專屬的「綠色通道」，共同守護體壇選手的健康安全。

世新大學傳播教育特色鮮明，在運動領域更連年闖出佳績，世新男、女籃球隊連續三年聯袂闖入四強賽，世新女籃更是四連霸冠軍隊伍，持續以無體育科系大學締造大專籃壇傳奇；足球隊今年也帶著跨季22勝1和的優異表現勇奪聯賽冠軍，將於下學年度前進UFA男一級賽事。此外，羽球隊、棒球隊及啦啦隊等也都在各項賽事中獲得亮眼成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世新大學與臺北醫院強強聯手，同守護世新選手們的健康安全。（左: 世新大學陳清河校長，右: 臺北醫院鄭舜平院長）

世新大學校長陳清河表示，世新大學用心培育臺灣國際體育人才，運動代表隊設有男籃、女籃、啦啦隊、棒球隊、網球隊、羽球隊、足球隊，積極參與國內外各項賽事，選手們努力在場上拚搏，為學校爭光。但運動選手難免有運動傷害，雖然大部份的傷害都較輕微，但若長期累積，可能導致慢性疼痛、肌力施展受限，更可能無法發揮運動技巧，因此如何預防與治療都非常重要，期盼與臺北醫院簽訂合作後，能夠借助「綠色通道」精準治療，最好、最快速地保護運動選手健康。

臺北醫院鄭舜平院長表示，非常高興有機會與世新大學攜手合作，未來臺北醫院的運動醫學中心將結合骨科、復健科、中醫，以及營養、運動心理，給予選手最完善的全方位醫療照護。同時提供綠色通道，即時且有效醫療的介入，幫助世新運動員減少傷害、改善陳舊傷勢，讓選手提高運動表現，延長運動生涯，未來能持續健康出賽，爭取佳績。

▲ 奪得13座冠軍獎盃的世新啦啦隊為簽約儀式帶來精采的開場演出。（圖／世新大學提供）