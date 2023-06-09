推動台灣影視作品前進巴西　世新校友謝如欣一家返校交流

▲ 旅居巴西的校友謝如欣（後排右三）一家都是世新人，世新大學榮譽董事長成嘉玲（中）、校長陳清河（左）與謝的母親何其慧等人開心敘舊。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

「我們一家都是世新人！」近年策劃台灣藝文活動在巴西聖保羅舉辦的世新大學校友謝如欣，6月初與母親何其慧、二姊謝如珍回到母校校園，重溫青春時光，也參觀了世新智能攝製基地、全媒體大樓與影音播客直播間等嶄新設備，期間更與世新大學榮譽董事長成嘉玲、校長陳清河、國際事務長劉文英、公共事務室主任唐淑珍與世新大學校友會總會理事長陳錦祥、世新社會服務團理事長周志明等師長敘舊、交流，期許推動兩地間的教育、藝術、文化等事務合作。

旅居巴西的謝如欣，精通中文、英文與葡萄牙語，為台灣電影展共同策展人、戲劇學者與駐外記者，身兼僑務促進委員、台巴藝術文化交流協會會長、巴西被壓迫者劇場學會亞洲區代表，也是一位作家，出版《被壓迫者劇場發展史：波瓦的民眾劇場之路》、《跟著閒妻遊巴西》等書，經營「巴西閒妻俱樂部」臉書粉專，長期投身僑界、熱心服務。

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▲ 世新校友謝如欣（右）與曾在世新任教的二姊謝如珍（左）體驗世新影音播客直播間。

謝如欣的父親謝春波、母親何其慧皆畢業於世新，同為平面媒體的記者，也是台灣社區報的開拓者。謝如欣於世新畢業時，也曾接手家族企業文山報導雜誌社長。特別的是，她們一家人都與世新大學有關，除了在此求學，父母、二姊都曾在此任教。如同謝如欣當年選定世新就讀，她也為了追尋巴西戲劇大師奧古斯都・波瓦，一路赴美求學、協助波瓦擔任立法劇場的示範和助理，考入北藝大戲劇系、以波瓦的被壓迫者劇場為博士論文題目。最終前進巴西，學會葡文，還成為了巴西媳婦。

近年投身僑界的她，結合了最熟悉的媒體與戲劇事務，為台巴交流盡一份力。去（2022）年她參與策展的第三屆聖保羅台灣電影展，挺過疫情影響盛大舉辦，除有電音三太子、戰鼓及龍隊等傳統表演外，還有現做的台式車輪餅等美食小吃。影展上台巴嘉賓雲集，包括金馬影帝莫子儀等多位台灣知名影人也透過影像，隔空送上祝福，成為中南美洲台星最閃亮的影展。

▲ 世新校友謝如欣參訪世新智能攝製基地大為驚豔，期待推薦給更多巴西友人。

這次回到家鄉，謝如欣偕同家人重訪母校，敘舊的同時，一家人也驚豔於世新與時俱進，大力為學生投資的教學環境與設備。她透露，8月中受僑委會委託主辦「僑委會臺灣美食國際巡迴講座計劃」巴西場，預計6月下旬就會與台灣主廚洪廷瑋、李健銘在聖保羅開會討論菜單及活動細節；也為今年將在巴西聖保羅藝術大學（Centro Universitário Belas Artes de São Paulo）舉辦的台灣影展洽談版權等藝術文化交流事務。

謝如欣特別提到，聖保羅藝術大學與世新大學皆很注重廣播電視、電影音樂、公關廣告、動畫遊戲、攝影設計、社群媒體，以及管理、觀光等領域，期待橋接兩校師生在學術研究、國際事務等方面的交流，讓台灣與巴西之間的發展有更多可能。





▲ 旅居巴西的戲劇學者、媒體人謝如欣（右一）與母親何其慧（中）、二姊謝如珍（左二）都與世新大學有關，回台灣特地拜訪世新大學校長陳清河（右二）、公共事務室主任唐淑珍（左一）。