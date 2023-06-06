《殭屍校園》現身世新！學生逼真妝容化身喪屍　讓人膽顫心驚

▲世新大學學生逼真喪屍妝容，宛如《殭屍校園》現身。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為了能與業界接軌，不少大學積極培養學生全方位技能，世新大學廣播電視電影學系「特殊化妝設計」課程，日前以知名韓劇《殭屍校園》為主題進行特殊化妝設計，學生展現高超化妝技巧及創意，身著制服化身為在校園內遭殭屍病毒感染的學生，逼真、驚悚的妝容，讓經過的師生看得膽顫心驚。

世新大學「特殊化妝設計」課程，邀請到曾與劉德華、金城武及邦喬飛等巨星合作的資深彩妝師廖美慧，教授學生特殊化妝技巧，包括刀傷、槍傷、瘀青、燙傷，以及西洋電影中常見的喪屍妝等，透過化妝技法訓練，豐富開拓學生舞台，繼吸血鬼、三眼怪、貓女及鬼娃恰吉，這次以韓劇《殭屍校園》為主題進行特殊化妝設計。

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教了8年特殊化妝的廖美慧指出，特殊化妝設計課一直深受學生歡迎，更吸引許多外系學生前來選修、旁聽，而自己會選擇世新廣電系授課，是出於一份使命，希望自己培養的學生，未來成為這個產業的人才，「那是一種使命感」，而學生會這些東西，會有很大加分。

口傳系學生賴恩加，透過表演學程選修特殊化妝設計課程，賴恩加表示，每次上完課後，都會將當日妝容拍照上傳IG限時動態，吸引許多朋友留言讚嘆，學校開設這麼有趣的課程，也有同學希望能成為模特兒，將特殊妝容化在身上。

另一名觀光系學生王元裕則表示，曾在IG限時動態上張貼刀傷、瘀青等妝容，栩栩如生的照片，讓他收到雪片般飛來的關心，獲得許多成就感，而自己一年中最喜歡節日就是萬聖節，希望能通過課程學會特殊化妝，在萬聖節出去嚇人拿糖果吃。

▲▼世新學生透過「特殊化妝設計」課程學得逼真喪屍妝容，宛如《殭屍校園》現身。（圖／世新大學提供）